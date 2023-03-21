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  4. Бан на 40 лет. Фанат ПСВ наказан за нападение на голкипера Севильи
Лига Европы
21 марта 2023, 15:18 | Обновлено 21 марта 2023, 15:54
318
0

Бан на 40 лет. Фанат ПСВ наказан за нападение на голкипера Севильи

Выходка дорого обошлась ее автору

21 марта 2023, 15:18 | Обновлено 21 марта 2023, 15:54
318
0
Бан на 40 лет. Фанат ПСВ наказан за нападение на голкипера Севильи
ПСВ

20-летнему болельщику нидерландского клуба ПСВ за нападение на голкипера испанской «Севильи» Марко Дмитровича в матче Лиги Европы запрещено посещать клубный стадион в течение 40 лет.

Ранее, напомним, стало известно, что горе-болельщик приговорен к 3 месяцам тюремного срока.

Молодой человек, который напал на Дмитровича, как оказалось, отбывал запрет на посещение стадиона ПСВ и не имел права находиться на арене в день матча. Также клуб из Эйндховена хочет взыскать с него штраф, который был наложен на ПСВ со стороны УЕФА.

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Лига Европы болельщики ПСВ Марко Дмитрович
Источник Sport.ua
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