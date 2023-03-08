Получил срок. Фанат ПСВ наказан за нападение на вратаря Севильи
Горе-болельщику вынесен приговор
Фанат нидерландского клуба «ПСВ» за драку с вратарем испанской «Севильи» Марко Дмитровичем в матче в 1/8 финала Лиги Европы получил тюремный срок.
Согласно судебному решению, болельщик приговорен к трем месяцам тюрьмы, еще один месяц мужчина получил условно.
Как известно, 23 февраля, в концовке ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» болельщик нидерландского клуба выбежал на поле и ударил голкипера «Севильи» Дмитровича. Серб не растерялся и скрутил хулигана за считанные секунды.
Wat een mafklapper #psvsev pic.twitter.com/jXEv8O1AaX— Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) February 23, 2023
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