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Лига Европы
08 марта 2023, 17:30 | Обновлено 08 марта 2023, 17:37
104
0

Получил срок. Фанат ПСВ наказан за нападение на вратаря Севильи

Горе-болельщику вынесен приговор

08 марта 2023, 17:30 | Обновлено 08 марта 2023, 17:37
104
0
Получил срок. Фанат ПСВ наказан за нападение на вратаря Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

Фанат нидерландского клуба «ПСВ» за драку с вратарем испанской «Севильи» Марко Дмитровичем в матче в 1/8 финала Лиги Европы получил тюремный срок.

Согласно судебному решению, болельщик приговорен к трем месяцам тюрьмы, еще один месяц мужчина получил условно.

Как известно, 23 февраля, в концовке ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» болельщик нидерландского клуба выбежал на поле и ударил голкипера «Севильи» Дмитровича. Серб не растерялся и скрутил хулигана за считанные секунды.

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Источник Goal.com
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