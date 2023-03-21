Челси хочет вернуть Абрахама

«Челси» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. По информации итальянских СМИ, «Синие» обратили внимание на своего воспитанника Тэмми Абрахама.

Его продали в Рому» лето 2021 года за 40 миллионов евро, но у «Челси» есть опция обратного выкупа за 80 миллионов евро. «Синие» могут ее активировать, и включить в сделку Ромелу Лукаку, который не нужен «Интеру».

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел 38 матчей за «Рому» во всех турнирах, и отличился в них 7 голами 6 ассистами.