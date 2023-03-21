Англия21 марта 2023, 15:27 |
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Челси хочет вернуть Абрахама
Форвард «Ромы» может вернуться в Лондон
21 марта 2023, 15:27 |
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«Челси» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. По информации итальянских СМИ, «Синие» обратили внимание на своего воспитанника Тэмми Абрахама.
Его продали в Рому» лето 2021 года за 40 миллионов евро, но у «Челси» есть опция обратного выкупа за 80 миллионов евро. «Синие» могут ее активировать, и включить в сделку Ромелу Лукаку, который не нужен «Интеру».
В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел 38 матчей за «Рому» во всех турнирах, и отличился в них 7 голами 6 ассистами.
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