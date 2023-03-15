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Италия
15 марта 2023, 13:29 | Обновлено 15 марта 2023, 13:38
632
2

Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси

Клуб не выкупит контракт форварда

15 марта 2023, 13:29 | Обновлено 15 марта 2023, 13:38
632
2
Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил о том, что по итогам сезона клуб не будет выкупать контракт форварда Ромелу Лукаку и вернет его в «Челси».

«Это очень тяжелый сезон – я говорю о чемпионате мира в середине сезона, и Лукаку так и не сумел найти свою форму, чтобы показывать хороший футбол».

«Он уже не тот игрок, которого мы видели несколько лет назад», – сказал Маротта.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 5 голов.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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Soler61
Он и Челси не нужен 
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Денис Александров
бедолага
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