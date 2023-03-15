Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси

Исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил о том, что по итогам сезона клуб не будет выкупать контракт форварда Ромелу Лукаку и вернет его в «Челси».

«Это очень тяжелый сезон – я говорю о чемпионате мира в середине сезона, и Лукаку так и не сумел найти свою форму, чтобы показывать хороший футбол».

«Он уже не тот игрок, которого мы видели несколько лет назад», – сказал Маротта.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 5 голов.