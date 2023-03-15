Италия15 марта 2023, 13:29 | Обновлено 15 марта 2023, 13:38
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Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси
Клуб не выкупит контракт форварда
15 марта 2023, 13:29 | Обновлено 15 марта 2023, 13:38
632
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Исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил о том, что по итогам сезона клуб не будет выкупать контракт форварда Ромелу Лукаку и вернет его в «Челси».
«Это очень тяжелый сезон – я говорю о чемпионате мира в середине сезона, и Лукаку так и не сумел найти свою форму, чтобы показывать хороший футбол».
«Он уже не тот игрок, которого мы видели несколько лет назад», – сказал Маротта.
В нынешнем сезоне Лукаку забил 5 голов.
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