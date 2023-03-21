Экс-игрок Арсенала оценил шансы Зинченко и Ко на чемпионство в АПЛ

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон признался, что верит в силу команды Микеля Артеты в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Сейчас «канониры» в таблице чемпионата Англии занимают 1-е место, опережая на 8 очков «Манчестер Сити», который идет вторым, имея одну игру в запасе.

«Судьба «Арсенала» будет решена, когда появится расписание телевизионных трансляций, станет известно, кто сыграет первым в выходные. Я говорю это, потому что, если «Арсенал» сыграет первым, они могут оторваться на 11 очков.

Я знаю, что у «Ман Сити» тогда в запасе будет две игры, но это огромный разрыв. 11 очков – это очень много, нельзя допускать ни одной ошибки. Давление может сказаться. Это очень большое преимущество – иметь возможность играть свой матч, не отвлекаясь.

Сейчас мне кажется, что «Арсенал» выиграет. То, как они сносят меньшие команды, нереально. На прошлой неделе можно было подумать, что «Арсенал» играл против девяти игроков «Фулхэма» – так они доминировали. То же самое было в игре против «Кристал Пэлас». «Арсенал» – это Rolls-Royce. Я не думаю, что их догонят», – написал Мерсон в своей колонке в Sky Sports.