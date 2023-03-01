Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, почему Михаил Мудрик стабильно не играет в составе «Челси».

«В матче с «Тоттенхэмом» «Челси» выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.

Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать», – сказал Мерсон.

После перехода в «Челси» Мудрик в пяти матчах АПЛ сыграл 180 минут игрового времени, результативными действиями не отличился.