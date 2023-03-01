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  4. Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Англия
01 марта 2023, 09:05 | Обновлено 01 марта 2023, 09:24
2107
3

Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»

Бывший футболист уверен, что главный тренер не просил об этом трансфере руководство

01 марта 2023, 09:05 | Обновлено 01 марта 2023, 09:24
2107
3
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Getty Images/Global Images Украина. Михаил Мудрик

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, почему Михаил Мудрик стабильно не играет в составе «Челси».

«В матче с «Тоттенхэмом» «Челси» выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.

Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать», – сказал Мерсон.

После перехода в «Челси» Мудрик в пяти матчах АПЛ сыграл 180 минут игрового времени, результативными действиями не отличился.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Пол Мерсон Тоттенхэм - Челси
Источник Metro
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
Піде влітку в оренду в Арсенал, якщо новий тренер не знайде йому застосування.
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+2
Обсервер Влад
Мудрик флопнувся в першому ж матчі проти Лівера, ментально і психологічно знищивши себе, коли профукав кілька вірних моментів і елементарно не прийнявши м'яч в парі убойних позиціях. В подальшому усе для нього покотилося по наклонній, з кожним матчем все гірше і гірше, як снігова лавина. Боюсь, що вибратися з цієї психологічної, функціональної та ментальної ями Мудрику буде дуже складно, якщо взагалі можливо, по крайній мірі в найближчій перспективі... як би це сумно не звучало
Якби Мудрик не лоханувся в матчі з Лівером, то зараз був би на підйомі, можливо мало не лідером Челсі. Психологія вона така, тонка штука.
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0
Andr88
Поттер видит что ничего кардинального Мудрик не внёс в игру .Скорее всего из Мудрика получится второй Ярмоленко который в Вестхэме играл в кубке когда основа отдыхала а скорее всего Мудрика передадут в аренду в клуб который ему более подходит .возможно даже в шахтер .Челси это явно не клуб Мудрика 
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-4
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