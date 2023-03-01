Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Бывший футболист уверен, что главный тренер не просил об этом трансфере руководство
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, почему Михаил Мудрик стабильно не играет в составе «Челси».
«В матче с «Тоттенхэмом» «Челси» выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.
Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать», – сказал Мерсон.
После перехода в «Челси» Мудрик в пяти матчах АПЛ сыграл 180 минут игрового времени, результативными действиями не отличился.
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Якби Мудрик не лоханувся в матчі з Лівером, то зараз був би на підйомі, можливо мало не лідером Челсі. Психологія вона така, тонка штука.