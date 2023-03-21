Англия21 марта 2023, 14:33 |
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Астон Вилла может арендовать Лукаку
Форвард не нужен ни «Челси», ни «Интеру»
21 марта 2023, 14:33 |
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«Астон Вилла» может во время летнего трансферного окна арендовать форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщают английские СМИ.
Нынешний сезон Лукаку проводит в «Интере», однако миланский клуб сомневается в том, стоит ли сохранять 29-летнего бельгийца, несмотря на желание самого игрока остаться в «Интере». Самому «Челси» Лукаку также не нужен.
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 5 голов и 1 ассист в 19 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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