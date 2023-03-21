Астон Вилла может арендовать Лукаку

«Астон Вилла» может во время летнего трансферного окна арендовать форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщают английские СМИ.

Нынешний сезон Лукаку проводит в «Интере», однако миланский клуб сомневается в том, стоит ли сохранять 29-летнего бельгийца, несмотря на желание самого игрока остаться в «Интере». Самому «Челси» Лукаку также не нужен.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 5 голов и 1 ассист в 19 матчах за «Интер» во всех турнирах.