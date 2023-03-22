БЕССМЕРТНЫЙ: «Надо было посоветоваться с женой и президентом Виктории»

Новый главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение.

– Над предложением не долго думал. Надо было посоветоваться с женой и президентом «Виктории». Мы поговорили, и я с радостью принял. Меня поняла и жена, и президент, и семья. Рад вернуться во Львов.

Это место, которое я люблю, где стал футболистом. Где выпал шанс заявить о себе как о тренере. Очень рад. Долго не думал, но этические моменты все уладили.

– Следили ли за выступлениями команды?

– Сильно не следил. Но вживую смотрел матч с «Зарей» в Киеве. Впечатление было неплохое от команды, – сказал Бессмертный.

Отметим, что Анатолий Бессмертный работал с «Викторией» из Николаевки.