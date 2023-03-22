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Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 12:35 | Обновлено 22 марта 2023, 12:36
842
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «Надо было посоветоваться с женой и президентом Виктории»

Главный тренер «Львова» – о своем назначении

22 марта 2023, 12:35 | Обновлено 22 марта 2023, 12:36
842
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «Надо было посоветоваться с женой и президентом Виктории»
ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Новый главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение.

– Над предложением не долго думал. Надо было посоветоваться с женой и президентом «Виктории». Мы поговорили, и я с радостью принял. Меня поняла и жена, и президент, и семья. Рад вернуться во Львов.

Это место, которое я люблю, где стал футболистом. Где выпал шанс заявить о себе как о тренере. Очень рад. Долго не думал, но этические моменты все уладили.

– Следили ли за выступлениями команды?
– Сильно не следил. Но вживую смотрел матч с «Зарей» в Киеве. Впечатление было неплохое от команды, – сказал Бессмертный.

Отметим, что Анатолий Бессмертный работал с «Викторией» из Николаевки.

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Львов чемпионат Украины по футболу Анатолий Бессмертный назначение тренера Украинская Премьер-лига Роман Пахолюк
Источник ФК Львов
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