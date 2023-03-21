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WTA
21 марта 2023, 12:36 | Обновлено 21 марта 2023, 12:44
844
0

Легендарная экс-теннисистка сообщила о победе над раком

Мартина Навратилова поделилась радостной новостью

21 марта 2023, 12:36 | Обновлено 21 марта 2023, 12:44
844
0
Легендарная экс-теннисистка сообщила о победе над раком
Instagram. Мартина Навратилова

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова, которая 18 раз побеждала на турнирах серии Grand Slam, сообщила, что победила рак.

Об этом заявил британский журналист Пирс Морган, сославшись на слова 66-летней уроженки Чехословакии, которая, напомним, получила американское гражданство в 1975 году.

Легендарная Мартина Навратилова рассказала, что лечение было настоящим испытанием для нее. Сообщается, что ей какое-то время еще придется проходить лучевую терапию, но уже в профилактических целях.

Навратилова в 2010 году успешно прошла лечение от рака груди. Однако на стыке 2022 и 2023 годов Мартина сообщила о новой опухоли и призналась, что у нее также выявлен рак горла.

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Источник Twitter
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