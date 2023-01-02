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WTA
02 января 2023, 19:15 | Обновлено 02 января 2023, 19:17
1369
0

«Это двойной удар». Легендарная экс-теннисистка начинает борьбу с раком

Американка Мартина Навратилова сделала признание о своем здоровье

02 января 2023, 19:15 | Обновлено 02 января 2023, 19:17
1369
0
«Это двойной удар». Легендарная экс-теннисистка начинает борьбу с раком
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Навратилова

Ныне 66-летняя уроженка Праги Мартина Навратилова, имеющая американское гражданство, сообщила, что у нее вновь обнаружен рак. По признанию 18-кратной чемпионки турниров Grand Slam, на этот раз болезнь поразила горло и случился рецидив груди.

«Это двойной удар. Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – заявила Навратилова.

Как известно, легендарная бывшая теннисистка в 2010 году успешно прошла лечение от рака груди. Сообщается, что в ближайшее время Мартина Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.

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Мартина Навратилова
Источник BBC
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