«Это двойной удар». Легендарная экс-теннисистка начинает борьбу с раком

Ныне 66-летняя уроженка Праги Мартина Навратилова, имеющая американское гражданство, сообщила, что у нее вновь обнаружен рак. По признанию 18-кратной чемпионки турниров Grand Slam, на этот раз болезнь поразила горло и случился рецидив груди.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Это двойной удар. Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – заявила Навратилова.

Как известно, легендарная бывшая теннисистка в 2010 году успешно прошла лечение от рака груди. Сообщается, что в ближайшее время Мартина Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.