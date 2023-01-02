«Это двойной удар». Легендарная экс-теннисистка начинает борьбу с раком
Американка Мартина Навратилова сделала признание о своем здоровье
Ныне 66-летняя уроженка Праги Мартина Навратилова, имеющая американское гражданство, сообщила, что у нее вновь обнаружен рак. По признанию 18-кратной чемпионки турниров Grand Slam, на этот раз болезнь поразила горло и случился рецидив груди.
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«Это двойной удар. Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – заявила Навратилова.
Как известно, легендарная бывшая теннисистка в 2010 году успешно прошла лечение от рака груди. Сообщается, что в ближайшее время Мартина Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.
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