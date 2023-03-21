ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера

33-летний полузащитник «Краковии» и сборной Украины Евгений Коноплянка потроллил игроков «Шахтера» Георгия Судакова, Анатолия Трубина и Артема Бондаренко в расположении национальной команды.

«Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Малыши, положу вас в два касания. Научились хоть мяч глотать? Слежу за вами, вижу, что научились семерочку глотать», - сказал Коноплянка.

Напомним, в минувший четверг «Шахтер» вылетел из Лиги Европы, проиграв нидерландскому «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала турнира.