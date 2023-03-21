Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 09:35 | Обновлено 21 марта 2023, 09:36
1722
10

ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера

Ветеран сборной Украины не теряет чувства юмора

21 марта 2023, 09:35 | Обновлено 21 марта 2023, 09:36
1722
10
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

33-летний полузащитник «Краковии» и сборной Украины Евгений Коноплянка потроллил игроков «Шахтера» Георгия Судакова, Анатолия Трубина и Артема Бондаренко в расположении национальной команды.

«Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Малыши, положу вас в два касания. Научились хоть мяч глотать? Слежу за вами, вижу, что научились семерочку глотать», - сказал Коноплянка.

Напомним, в минувший четверг «Шахтер» вылетел из Лиги Европы, проиграв нидерландскому «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала турнира.

По теме:
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не вижу за счет чего Динамо может добавить»
Англия провела первую тренировку перед матчами с Италией и Украиной
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»
видео Евгений Коноплянка Шахтер Донецк Георгий Судаков Артем Бондаренко Анатолий Трубин сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Теннис | 20 марта 2023, 14:57 30
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»

Федерация тенниса Украины выступила с обращением

Сергей КОВАЛЕЦ: «Хороший матч получился с точки зрения интриги»
Футбол | 21 марта 2023, 08:16 0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Хороший матч получился с точки зрения интриги»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Хороший матч получился с точки зрения интриги»

Наставник «Ингульца» – о поражении от «Черноморца»

ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
Футбол | 21.03.2023, 09:20
ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Футбол | 20.03.2023, 20:11
Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Сборная Украины отправилась в Лондон
Футбол | 20.03.2023, 13:15
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Old Т
Дедовщина.))
Ответить
+4
jugulator
Сортирный юмор, позорище.
Ответить
+1
xvalenok02
Шутки ниже плинтуса
Ответить
+1
Умник
Ну реально выучи ты язык польский и работай на 2 страны стенд апером.
Очень обширная программа была бы, единственное налоги платить в Украине.
5 лет у него отличный опыт стенд ап комика, до этого играл в футбол.
Главное не лезть в политику. Вряд ли мы выдержим такое на нас давление.
Ответить
-1
Vbolivalnyk-Peter
Стопа в літак собі кульочок сємок прихопив (ностальгія за райончиком)... 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
AndiM
Вони давно вже звикли в єврокубках, якби не рінаховські судді то і в чемпіонаті ковтали б через гру. Але вакси-монзулі продовжують свою справу - робити фк шаХрай псевдочемпіонами.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
20.03.2023, 10:20 3
Футбол
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
20.03.2023, 10:40 1
Бокс
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
20.03.2023, 12:23 1
Биатлон
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
19.03.2023, 18:05 8
Футбол
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
20.03.2023, 07:16 2
Бокс
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 28
Футбол
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
20.03.2023, 02:02 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности