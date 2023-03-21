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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Хороший матч получился с точки зрения интриги»
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 08:16 |
456
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Хороший матч получился с точки зрения интриги»

Наставник «Ингульца» – о поражении от «Черноморца»

21 марта 2023, 08:16 |
456
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Хороший матч получился с точки зрения интриги»
ФК Динамо Киев. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (1:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хороший матч получился с точки зрения интриги. Нас немного выбил мяч, пропущенный на первых минутах, и понятно, что нужно было отыгрываться. «Черноморец» в этом аспекте сыграл внимательно. Хотя, опять же, давление у нас было, было много фланговых передач, стандартов, но, к сожалению, мы ушли на перерыв, проигрывая 0:2.

Во втором тайме мы создали достаточно много таких подходов для того, чтобы забить мяч: прострелы, передачи. Но, к сожалению, мы забили только один мяч, это сделал Иван Головкин», - сказал Ковалец.

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Сергей Ковалец пресс-конференция Ингулец - Черноморец Ингулец Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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