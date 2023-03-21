Партнер Зинченко получит от Арсенала предложение о долгосрочном контракте

Лондонский «Арсенал» хочет подписать новое соглашение с полузащитником Мартином Эдегором.

Сообщается, что клуб может сделать норвежцу предложение о контракте, который будет рассчитан до 2030 года. При этом обновление соглашения состоится с существенным повышением зарплаты игроку.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Срок его нынешнего контракта истекает в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что будущим летом «Арсенал» ждет поездка в США на Матч всех звезд со сборной MLS.