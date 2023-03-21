Англия21 марта 2023, 05:57 | Обновлено 21 марта 2023, 06:01
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Партнер Зинченко получит от Арсенала предложение о долгосрочном контракте
«Канониры» намерены сохранить у себя Эдегора
21 марта 2023, 05:57 | Обновлено 21 марта 2023, 06:01
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Лондонский «Арсенал» хочет подписать новое соглашение с полузащитником Мартином Эдегором.
Сообщается, что клуб может сделать норвежцу предложение о контракте, который будет рассчитан до 2030 года. При этом обновление соглашения состоится с существенным повышением зарплаты игроку.
Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Срок его нынешнего контракта истекает в июне 2025 года.
Ранее сообщалось, что будущим летом «Арсенал» ждет поездка в США на Матч всех звезд со сборной MLS.
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