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Англия
21 марта 2023, 05:57 | Обновлено 21 марта 2023, 06:01
568
0

Партнер Зинченко получит от Арсенала предложение о долгосрочном контракте

«Канониры» намерены сохранить у себя Эдегора

21 марта 2023, 05:57 | Обновлено 21 марта 2023, 06:01
568
0
Партнер Зинченко получит от Арсенала предложение о долгосрочном контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Лондонский «Арсенал» хочет подписать новое соглашение с полузащитником Мартином Эдегором.

Сообщается, что клуб может сделать норвежцу предложение о контракте, который будет рассчитан до 2030 года. При этом обновление соглашения состоится с существенным повышением зарплаты игроку.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Срок его нынешнего контракта истекает в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что будущим летом «Арсенал» ждет поездка в США на Матч всех звезд со сборной MLS.

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Источник Football London
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