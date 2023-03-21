Арсенал с Зинченко сыграет в Матче всех звезд со сборной MLS

Лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, будущим летом проведет в США Матч всех звезд против сборной MLS. Руководить командой звезд американской лиги должен будет главный тренер клуба «Ди Си Юнайтед» англичанин Уэйн Руни.

Проведение матча намечено на 19 июля. Место проведения – домашняя арена «Ди Си Юнайтед» в Вашингтоне.

Сборная звезд MLS, начиная с 2005 года, провела Матчи всех звезд с семью клубами из английской Премьер-лиги. Ей противостояли «Фулхэм», «Челси», «Вест Хэм», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал». В этих играх команда американской лиги победила пять раз и потерпела 4 поражения.