Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рабона года! Игрок Спортинга отметился голом-красавцем
Португалия
21 марта 2023, 01:48 | Обновлено 21 марта 2023, 01:53
286
0

ВИДЕО. Рабона года! Игрок Спортинга отметился голом-красавцем

Нуну Сантуш изумительно поразил ворота «Боавишты»

21 марта 2023, 01:48 | Обновлено 21 марта 2023, 01:53
286
0
ВИДЕО. Рабона года! Игрок Спортинга отметился голом-красавцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Сантуш

В матче 24-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Боавиштой» борьбы не получилось – клуб из Лиссабона победил в родных стенах с крупным счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи начало разгрому «Боавишты» положил 28-летний полузащитник Нуну Сантуш. Ему удался отменный удар рабоной из пределов штрафной гостей. Мяч после этого точно вонзился в правую девятку.

В таблице чемпионата Португалии «Спортинг» занимает 4-е место с 50-ю очками. У «Боавишты» 12-я позиция и 30 пунктов. Лидирует «Бенфика», имеющая 68 очков.

По теме:
Украина – Испания – 1:5. Финал Евро-2023. Видео голов и обзор матча
Ман Юнайтед – Фулхэм – 3:1. Виллиан выбил из ворот мяч рукой. Видео голов
ВИДЕО. Байер сенсационно обыграл Баварию. Бундеслигу возглавила Боруссия Д
Нуну Сантуш чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Боавишта рабона видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже
Футбол | 21 марта 2023, 00:15 2
ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже
ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже

Украинец победил футбольного блогера Кэмерона Корпа в Puma’s control challenge

Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
Бокс | 20 марта 2023, 10:40 1
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике

У Александра будет первый серьезный оппонент после возвращения

Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Биатлон | 20.03.2023, 12:23
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Футбол | 20.03.2023, 02:20
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Футбол | 20.03.2023, 20:40
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
20.03.2023, 09:15
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
19.03.2023, 13:10 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
20.03.2023, 19:03
Баскетбол
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 22
Футбол
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
19.03.2023, 18:36 51
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
19.03.2023, 18:50 9
Футбол
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
20.03.2023, 00:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности