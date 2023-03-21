ВИДЕО. Рабона года! Игрок Спортинга отметился голом-красавцем

В матче 24-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Боавиштой» борьбы не получилось – клуб из Лиссабона победил в родных стенах с крупным счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи начало разгрому «Боавишты» положил 28-летний полузащитник Нуну Сантуш. Ему удался отменный удар рабоной из пределов штрафной гостей. Мяч после этого точно вонзился в правую девятку.

В таблице чемпионата Португалии «Спортинг» занимает 4-е место с 50-ю очками. У «Боавишты» 12-я позиция и 30 пунктов. Лидирует «Бенфика», имеющая 68 очков.