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  4. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2023, 01:29 | Обновлено 21 марта 2023, 01:38
248
1

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»

Защитник – о вызове в сборную Украины

21 марта 2023, 01:29 | Обновлено 21 марта 2023, 01:38
248
1
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»
УАФ. Денис Мирошниченко

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко поделился эмоциями от приглашения в лагерь национальной команды Украины, которую ждет стартовая игра отборочного турнира Евро-2024 со сборной Англии.

– Насколько этот вызов стал неожиданным и приятным?

– Он действительно был неожиданным. Я уже возвращался с последнего матча домой, а главный тренер Руслан Ротань позвонил по телефону и сказал, что еду в сборную. Было приятно. Это, должно быть, такая мечта. Она сбылась. Будем дальше работать, жизнь покажет.

– Следующий матч у национальной команды будет против Англии на «Уэмбли». Мечтали вообще сыграть на «Уэмбли»? Какие ожидания от этого матча?

– Это вообще одна из лучших сборных. Ожидания невероятны. Как сложится матч, узнаем тогда, когда он пройдет. Ждем положительного результата. Сыграть на таком красивом стадионе – большая мечта.

– Что сказал Ротань, когда сообщил о вызове?

– Спросил, готов ли играть на «Уэмбли». Немножко посмеялись, и все. Поддержал меня, сказал, что ждет. Я немного удивлен, переполняют эмоции положительные. Это первый вызов, потому был очень рад.

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Денис Мирошниченко сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Burevestnik
Мірошниченко   здивований ??? 
Та  Ротань сам в шоці ...
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