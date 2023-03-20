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WTA
20 марта 2023, 23:05 | Обновлено 20 марта 2023, 23:11
996
1

Цуренко обыграла представительницу Великобритании и вышла в основу в Майами

Леся в двух сетах разобралась с Хэрриет Дарт

20 марта 2023, 23:05 | Обновлено 20 марта 2023, 23:11
996
1
Цуренко обыграла представительницу Великобритании и вышла в основу в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 81) вышла в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт (WTA 148) из Великобритании за 1 час и 52 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 7:6 (7:4), 6:2

В первом сете украинка проигрывала 0:3, однако смогла вернуться в игру и взять первую партию, а затем разгромно выиграть и вторую.

Для Леси это будет шестое выступление в основной сетке турнира в Майами.

Это была первая встреча теннисисток. В предыдущем раунде Леся обыграла Коко Вандевей. Соперницу в 1/64 финала Цуренко узнает позже.

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Хэрриет Дарт Леся Цуренко WTA Майами
Источник Sport.ua
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u6464u
щоб виграти знадобилось вісім матч-болів, занадто.
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