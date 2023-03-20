Парагвайский клуб объявил о расторжении контракта с экс-игроком Шахтера

35-летний экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено, который в последнее время играл в Парагвае за «Серро Портеньо», получил статус свободного агента.

Парагвайский клуб заявил о досрочном расторжении трудового соглашения с боливийцем.

Отмечается, что к такому решению стороны пришли по взаимному согласию и «исключительно по семейным обстоятельствам», которые имеют место быть у нападающего.

Марсело Морено выступал за «Серро Портеньо» с 10 февраля минувшего года. За это время боливиец сыграл 45 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами.