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20 марта 2023, 22:10 |
1418
0

Парагвайский клуб объявил о расторжении контракта с экс-игроком Шахтера

Марсело Морено покинул «Серро Портеньо»

20 марта 2023, 22:10 |
1418
0
Парагвайский клуб объявил о расторжении контракта с экс-игроком Шахтера
ФК Серро Портеньо. Марсело Морено

35-летний экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено, который в последнее время играл в Парагвае за «Серро Портеньо», получил статус свободного агента.

Парагвайский клуб заявил о досрочном расторжении трудового соглашения с боливийцем.

Отмечается, что к такому решению стороны пришли по взаимному согласию и «исключительно по семейным обстоятельствам», которые имеют место быть у нападающего.

Марсело Морено выступал за «Серро Портеньо» с 10 февраля минувшего года. За это время боливиец сыграл 45 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами.

clubcerro.com
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Марсело Морено Серро Портеньо трансферы расторжение контракта
Источник ФК Серро Портеньо
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