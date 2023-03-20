Другие новости20 марта 2023, 22:10 |
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Парагвайский клуб объявил о расторжении контракта с экс-игроком Шахтера
Марсело Морено покинул «Серро Портеньо»
20 марта 2023, 22:10 |
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35-летний экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено, который в последнее время играл в Парагвае за «Серро Портеньо», получил статус свободного агента.
Парагвайский клуб заявил о досрочном расторжении трудового соглашения с боливийцем.
Отмечается, что к такому решению стороны пришли по взаимному согласию и «исключительно по семейным обстоятельствам», которые имеют место быть у нападающего.
Марсело Морено выступал за «Серро Портеньо» с 10 февраля минувшего года. За это время боливиец сыграл 45 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами.
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