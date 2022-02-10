ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в парагвайский Серро Портеньо

С февраля 2020 года Марсело Морено выступал за «Крузейро»

  • 10.02.2022 22:46
  • 1519 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в парагвайский Серро Портеньо
© ФК Серро Портеньо

Один из наиболее титулованных клубов Парагвая «Серро Портеньо» объявил о подписании 34-летнего форварда «Крузейро» Марсело Морено, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».

Детали сделки «Серро Портеньо» не раскрывает, но по информации из СМИ, стороны изначально обсуждали двухлетнее сотрудничество.

Морено решил покинуть «Крузейро» после того, как в клубе предложили ему пойти на снижение зарплаты, от чего форвард отказался.

Отметим, что Марсело Морено на текущий момент является лучшим бомбардиром южноамериканской зоны отбора на ЧМ-2022. В активе боливийца 10 забитых мячей, что намного лучше, чем у идущих позадни него Неймара, Лаутаро Мартинеса и Луиса Суареса (по 7 у каждого).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    aleks19826, 10.02.2022 23:02
    +1
    Чувак лучший бомбардир сборной боливии за всю историю, между прочим, а не только отбора!!!!
    Ссылка
    Александр Пересадько, 10.02.2022 22:52
    +1
    На фото ему как 45
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности