ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в парагвайский Серро Портеньо

Один из наиболее титулованных клубов Парагвая «Серро Портеньо» объявил о подписании 34-летнего форварда «Крузейро» Марсело Морено, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».
Детали сделки «Серро Портеньо» не раскрывает, но по информации из СМИ, стороны изначально обсуждали двухлетнее сотрудничество.
Морено решил покинуть «Крузейро» после того, как в клубе предложили ему пойти на снижение зарплаты, от чего форвард отказался.
Отметим, что Марсело Морено на текущий момент является лучшим бомбардиром южноамериканской зоны отбора на ЧМ-2022. В активе боливийца 10 забитых мячей, что намного лучше, чем у идущих позадни него Неймара, Лаутаро Мартинеса и Луиса Суареса (по 7 у каждого).
🏹🏟👀 pic.twitter.com/lT0cnUXFGE— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 10, 2022
OFICIAL | Marcelo Moreno Martins es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 10, 2022
¡Bienvenido al Más Popular, Flecheiro! 🏟⚽️ pic.twitter.com/4R1a9kw9jc
Источник — Sport.ua
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