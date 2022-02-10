ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в парагвайский Серро Портеньо

Один из наиболее титулованных клубов Парагвая «Серро Портеньо» объявил о подписании 34-летнего форварда «Крузейро» Марсело Морено, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».

Детали сделки «Серро Портеньо» не раскрывает, но по информации из СМИ, стороны изначально обсуждали двухлетнее сотрудничество.

Морено решил покинуть «Крузейро» после того, как в клубе предложили ему пойти на снижение зарплаты, от чего форвард отказался.

Отметим, что Марсело Морено на текущий момент является лучшим бомбардиром южноамериканской зоны отбора на ЧМ-2022. В активе боливийца 10 забитых мячей, что намного лучше, чем у идущих позадни него Неймара, Лаутаро Мартинеса и Луиса Суареса (по 7 у каждого).