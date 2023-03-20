Алан СМИТ: «Мудрику было бы лучше в Арсенале»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Алан Смит не уверен в том, что решение Михаила Мудрика перейти в «Челси» было правильным:

«Несомненно, Мудрик талантлив, но, увидев его в «Челси», я подумал, что, возможно, ему было бы лучше в «Арсенале». Там более стабильная обстановка и нет такой высокой конкуренции за места в основе. В «Челси» сейчас неспокойно, так что была бы история Мудрика в «Арсенале» другой или нет – мы никогда не узнаем».