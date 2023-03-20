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  4. Алан СМИТ: «Мудрику было бы лучше в Арсенале»
Англия
20 марта 2023, 21:48 |
538
2

Алан СМИТ: «Мудрику было бы лучше в Арсенале»

Экс-форвард сборной Англии – о решении Михаила Мудрика

20 марта 2023, 21:48 |
538
2
Алан СМИТ: «Мудрику было бы лучше в Арсенале»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Алан Смит не уверен в том, что решение Михаила Мудрика перейти в «Челси» было правильным:

«Несомненно, Мудрик талантлив, но, увидев его в «Челси», я подумал, что, возможно, ему было бы лучше в «Арсенале». Там более стабильная обстановка и нет такой высокой конкуренции за места в основе. В «Челси» сейчас неспокойно, так что была бы история Мудрика в «Арсенале» другой или нет – мы никогда не узнаем».

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Михаил Мудрик Алан Смит Челси Арсенал Лондон
Источник Sports Mole
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
він ще цілком можливо іде в арсенал у оренду влітку (си по якомусь обміну)... 70 лям каноніри точно за нього недадуть.
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fitnes_sports066
Пусть скажет спасибо Срне.
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