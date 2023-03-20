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20 марта 2023, 19:30 |
1056
1

Экс-легионер Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру

Карлос Самбрано хочет поиграть в футбол еще несколько лет

20 марта 2023, 19:30 |
1056
1
Экс-легионер Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру
instagram.com/carloszambrano5

Бывший центрбек «Динамо» Карлос Самбрано, который в начале нынешнего года вернулся на родину, подписав контракт с «Альянсой» из Лимы, рассказал, в каком возрасте планирует повесить бутсы на гвоздь.

«Я в одном шаге от выхода на пенсию, и это реальность. Мне уже 33 года, а игроки играют до 36 или 37 лет. В 33 года возвращение в «Альянсу» было чем-то очень приятным, потому что я думаю, что могу дать им многое».

«Я планирую играть до 36-37 лет. Это самое логичное решение. Потом, честное слово, если будут молодые люди с большим талантом или удачным моментом, я отойду в сторону. Я буду в том месте, где должен быть, просто буду поддерживать команду, где бы они ни находились».

«Вопрос возраста для завершения карьеры зависит от каждого игрока и от того, как каждый себя чувствует. Есть некоторые, кто уходит на пенсию в 32 или 33 года. Думаю, у меня есть еще пару лет. Я вернулся в Перу вовремя», - сказал Самбрано.

Отметим, что контракт Самбрано с «Альянсой» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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Карлос Самбрано Альянса Лима завершение карьеры чемпионат Перу по футболу
Источник La Rebublica
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Комментарии 1
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u6464u
спорт . уа цей легіонер не зіграв за цей клуб ні одного матчу , напишіть краще про котів Леоненка  
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