Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
Другие новости
09 января 2023, 16:05 |
994
0

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине

Карлос Самбрано стал игроком «Альянсы Лимы»

09 января 2023, 16:05 |
994
0
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
Twitter. Карлос Самбрано

Бывший игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано стал игроком перуанского футбольного клуба «Альянса Лима».

Сообщается, что 33-летний перуанец подписал контракт с клубом на 2 года с возможностью продления еще на 1.

«Моя мечта сбылась. Когда я был маленьким, то всегда с любовью относился к цветам этого клуба. Всегда хотел когда-нибудь сыграть в футболке «Альянсы Лимы». Сегодня, спустя 17 лет, я возвращаюсь на родину», – прокомментировал свой переход Самбрано.

Отметим, что недавно Самбрано отчислили из «Бока Хуниорс» из-за его дисциплины.

Отметим, что на контракте в «Динамо» Карлос Самбрано был с 2018 по 2020 годы, однако не провел за киевскую команду ни одного официального матча.

По теме:
Арсенал может подписать нападающего Ювентуса
ВИДЕО. Это его клуб мечты. Экс-динамовець оформил дубль в Испании
Шанс в Динамо. Вернидуб не исключил, что Волошин вернется в Киев
Альянса Лима Карлос Самбрано Динамо Киев Бока Хуниорс трансферы
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Футбол | 08 января 2023, 20:10 0
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году

Больше всех хет-триков в 2022 году оформили Килиан Мбаппе и Кодай Танака

Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1
Футбол | 08 января 2023, 18:32 0
Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1
Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1

По сути, украинец гарантированно продолжит карьеру во Франции

6 знаковых трансферов игроков Шахтера в клубы АПЛ
Футбол | 09.01.2023, 13:36
6 знаковых трансферов игроков Шахтера в клубы АПЛ
6 знаковых трансферов игроков Шахтера в клубы АПЛ
Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»
Футбол | 08.01.2023, 17:39
Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»
Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»
Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом
Футбол | 09.01.2023, 11:11
Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом
Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 29
Футбол
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
08.01.2023, 18:08 1
Теннис
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 7
Теннис
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
08.01.2023, 04:30 10
Футбол
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
07.01.2023, 18:55 5
Футбол
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
08.01.2023, 08:56 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности