ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
Карлос Самбрано стал игроком «Альянсы Лимы»
Бывший игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано стал игроком перуанского футбольного клуба «Альянса Лима».
Сообщается, что 33-летний перуанец подписал контракт с клубом на 2 года с возможностью продления еще на 1.
«Моя мечта сбылась. Когда я был маленьким, то всегда с любовью относился к цветам этого клуба. Всегда хотел когда-нибудь сыграть в футболке «Альянсы Лимы». Сегодня, спустя 17 лет, я возвращаюсь на родину», – прокомментировал свой переход Самбрано.
Отметим, что недавно Самбрано отчислили из «Бока Хуниорс» из-за его дисциплины.
Отметим, что на контракте в «Динамо» Карлос Самбрано был с 2018 по 2020 годы, однако не провел за киевскую команду ни одного официального матча.
𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗭𝗔𝗠𝗕𝗥𝗔𝗡𝗢 #️⃣𝟱— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 8, 2023
Llega a rugir en matute y debuta en el fútbol peruano luego de 15 años jugando en el exterior, hoy cumple uno de sus sueños jugando en el club del cual es hincha.#PorElTri#AlianzaBicampeón pic.twitter.com/UvknTjNMTh
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