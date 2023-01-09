ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине

Бывший игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано стал игроком перуанского футбольного клуба «Альянса Лима».

Сообщается, что 33-летний перуанец подписал контракт с клубом на 2 года с возможностью продления еще на 1.

«Моя мечта сбылась. Когда я был маленьким, то всегда с любовью относился к цветам этого клуба. Всегда хотел когда-нибудь сыграть в футболке «Альянсы Лимы». Сегодня, спустя 17 лет, я возвращаюсь на родину», – прокомментировал свой переход Самбрано.

Отметим, что недавно Самбрано отчислили из «Бока Хуниорс» из-за его дисциплины.

Отметим, что на контракте в «Динамо» Карлос Самбрано был с 2018 по 2020 годы, однако не провел за киевскую команду ни одного официального матча.