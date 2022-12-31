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  4. Отчислили из-за дисциплины. Экс-бек Динамо уйдет из Бока Хуниорс в Перу
Аргентина
31 декабря 2022, 18:31 |
652
0

Отчислили из-за дисциплины. Экс-бек Динамо уйдет из Бока Хуниорс в Перу

Карлос Самбрано в очередной раз стал жертвой собственных выходок

31 декабря 2022, 18:31 |
652
0
Отчислили из-за дисциплины. Экс-бек Динамо уйдет из Бока Хуниорс в Перу
Instagram. Карлос Самбрано

33-летний бывший центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, который в настоящий момент является игроком «Бока Хуниорс», вскоре получит статус свободного агента.

Несмотря на действующий до лета 2023 года контракт, аргентинский клуб, который ранее рассчитывал продлить трудовое соглашение еще на 24 месяца, согласовал с футболистом досрочное расторжение договора с 1 января.

Карлос Самбрано из-за дисциплинарных проступков впал в немилость у главного тренера «Бока Хуниорс» Уго Ибарры. Тот исключил ветерана из первой команды, вследствие чего встал вопрос о целесообразности продолжения сотрудничества между клубом и футболистом.

Ожидается, что Самбрано ненадолго засидится без работы. Услугами перуанца уже заинтересовался клуб с его родины – «Альянса Лима».

Защитник уже прибыл в Перу, где в ближайшие часы проведет переговоры с «Альянсой Лима» и может подписать контракт, если не примет условия от другого перуанского клуба – «Универсидад Сесар Вальехо».

В августе сообщалось, что перуанский защитник подрался в раздевалке «Бока Хуниорс» с нападающим Дарио Бенедетто.

Напомним, на контракте в «Динамо» Карлос Самбрано был с 2018 по 2020 годы, однако не провел за киевскую команду ни одного официального матча.

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Источник Infobae
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