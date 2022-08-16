ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке

Экс-игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано, который сейчас выступает за «Бока Хуниорс» на позиции центрального защитника, во время перерыва между таймами в матче с «Расингом» 13-го тура чемпионата Аргентины по футболу подрался с одноклубником.

В конце первого тайма нападающий «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто подошел к группе игроков, в которой был и Карлос Самбрано. Дарио явно не понравилось, как отыгрывает защита команды, и он резко высказался в сторону Карлоса:

«Я тебя убью, дурак. Если мы и дальше будет так играть в защите и наблюдать, как они атакуют по центру, то мы пропустим».

Игроки отправились на перерыв, после которого перуанец вышел с красным пятном под глазом, а у Бенедетто был замечен красный след на шее.

Сообщается, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, которую разнимать пришлось полиции.

Тренер «Бока Хуниорс» Уго Ибарра не уточнил, что произошло, но все же признал проблему:

«Была ссора, не более того. Я могу поговорить с вами об игре. Я не имею понятие, что произошло, но я собираюсь поговорить с игроками и уточнить детали».

А на вопрос о травмах лица Самбрано ответил:

«Понятия не имею, 90 минут было сыграно, что-то могло произойти в игре… Была ссора и ничего больше. В раздевалке всегда были дискуссии, чтобы улучшить игру, так и должно быть».