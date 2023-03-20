«Решение за Луческу». Динамо не планирует увольнять тренера

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» не собирается увольнять тренера Мирчу Луческу, который на пресс-конференции после поражения от «Зари» дал понять, что готов покинуть команду.

«У Луческу контракт еще на год и три месяца, но в клубе никто стимулировать отставку не будет. Решение за Луческу. Или остается, или уходит. Слова президента «Динамо»: это вопрос уважения к Луческу, который многое сделал для команды».

«Луческу своей пресс-конференцией дал понять, что он уже устал. Особенно в таком возрасте. Теперь, зная нынешние условия, Луческу должен принять решение», – сказал Цыганык.

«Динамо», проиграв весной два матча из трех, находится в УПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 9 очков.