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  4. «Решение за Луческу». Динамо не планирует увольнять тренера
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 18:28 | Обновлено 20 марта 2023, 18:33
901
9

«Решение за Луческу». Динамо не планирует увольнять тренера

Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе

20 марта 2023, 18:28 | Обновлено 20 марта 2023, 18:33
901
9
«Решение за Луческу». Динамо не планирует увольнять тренера
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» не собирается увольнять тренера Мирчу Луческу, который на пресс-конференции после поражения от «Зари» дал понять, что готов покинуть команду.

«У Луческу контракт еще на год и три месяца, но в клубе никто стимулировать отставку не будет. Решение за Луческу. Или остается, или уходит. Слова президента «Динамо»: это вопрос уважения к Луческу, который многое сделал для команды».

«Луческу своей пресс-конференцией дал понять, что он уже устал. Особенно в таком возрасте. Теперь, зная нынешние условия, Луческу должен принять решение», – сказал Цыганык.

«Динамо», проиграв весной два матча из трех, находится в УПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 9 очков.

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Динамо Киев Игорь Цыганык Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 10
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Фанькин кот
А меня Луческу как тренер Динамо вполне устраивает.
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+2
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FunnyCat_____
тут вопрос главный, а кто вместо ?
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fitnes_sports066
Исполком АФК признал бездействие (позицию в принятых решениях) руководителя бригады арбитров VAR Арановского, поскольку он не отреагировал и не обратил внимания главного судьи матча на грубое нарушение правил, которое по экспертной оценке специалистов арбитража заслуживало более строгого наказания. "Исполком АФК решил рекомендовать Коллегии футбольных арбитров АФК приостановить назначение Арановского для обслуживания городских соревнований и рассмотреть его дальнейшее пребывание в составе Коллегии", - говорится в заявлении пресс-службы АФК. Кроме того, Коллегии арбитров, делегатов и наблюдателей арбитража АФК поручено предоставить экспертную оценку действиям/бездействию Арановского в указанном матче. На данный момент остается неизвестным, признает ли УАФ ошибку самого Кривушкина официально и будет ли применять к арбитру санкции. Вопрос красной карточки Буялского тоже актуален и ясен! Если бы правильно трактовали ситуацию с нарушением Бланко. Отсутствие в игре с Зорей динамовца главного было важно подумайте для кого и для чего?
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0
Mykola_nik
Аналізую в нормальних клубах - програли один, два, три... тренер на вихід... А в Динамо те саме - рік, два, три... давайте ще помучимся, може дідо помолодшає
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Mykhailo Stepanov
сгорел сарай гори и хата...
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-1
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