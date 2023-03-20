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20 марта 2023, 18:25 | Обновлено 20 марта 2023, 18:32
1492
4

Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча

Один из лучших бомбардиров УПЛ повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет

20 марта 2023, 18:25 | Обновлено 20 марта 2023, 18:32
1492
4
Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
ФК Минай. Евгений Селезнев

Украинский футболист Евгений Селезнев завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». Впервые Евгений сыграл на профессиональном уровне в 2002 году за донецкий «Шахтер». Помимо донецкой команды, Селезнев выступал в Украине за такие клубы, как: «Арсенал» Киев, «Днепр», «Колос» и «Минай».

Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории УПЛ. Он забил больше всех голов в Украинской Премьер-Лиге в сезонах 2010/11 (17) и 2011/12 (вместе с Майконом – 14). Всего на его счету 117 мячей в УПЛ. Это 3-й результат в истории украинского первенства. Рекорд у Максима Шацких – 124.

По информации источника, в начале июня (5-6 числа) 37-летний игрок проведет прощальный матч с участием звезд украинского футбола и его друзей. Ориентировочное место игры – Ужгород.

Изначально Селезнев планировал завершить карьеру в матче «Шахтер» – «Минай» в первом круге УПЛ, но он был перенесен на 2023 год.

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Евгений Селезнев завершение карьеры лучший бомбардир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Минай Днепр
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Dfs2262ar
Як так))))) А як же рекорд
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+3
Злий Глобинець
Нарешті!
А мені найбільше запам'ятався його сезон 2014-15 рр. у Дніпрі. Коли вони з Ротанем та Коноплянкою "розривали" Лігу Європи і дійшли аж до фіналу.
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+1
Саша Соломаха
А за рашку сам Бог покарав, якби не поїхав на парашу 7голів100% би забив і був би найкращим бомбардиром в історії України а так...
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0
Burevestnik
Нарешті !!!
А мені найбільше запам'яталося як лили сльози Ра Кицьк Ий  і Сє Лєзнь Ов  по окупованому Донецьку, і щоб вгамувати свій біль поїхали грати в команди окупантів.
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-1
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