Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
Один из лучших бомбардиров УПЛ повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет
Украинский футболист Евгений Селезнев завершил карьеру в возрасте 37 лет.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». Впервые Евгений сыграл на профессиональном уровне в 2002 году за донецкий «Шахтер». Помимо донецкой команды, Селезнев выступал в Украине за такие клубы, как: «Арсенал» Киев, «Днепр», «Колос» и «Минай».
Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории УПЛ. Он забил больше всех голов в Украинской Премьер-Лиге в сезонах 2010/11 (17) и 2011/12 (вместе с Майконом – 14). Всего на его счету 117 мячей в УПЛ. Это 3-й результат в истории украинского первенства. Рекорд у Максима Шацких – 124.
По информации источника, в начале июня (5-6 числа) 37-летний игрок проведет прощальный матч с участием звезд украинского футбола и его друзей. Ориентировочное место игры – Ужгород.
Изначально Селезнев планировал завершить карьеру в матче «Шахтер» – «Минай» в первом круге УПЛ, но он был перенесен на 2023 год.
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А мені найбільше запам'ятався його сезон 2014-15 рр. у Дніпрі. Коли вони з Ротанем та Коноплянкою "розривали" Лігу Європи і дійшли аж до фіналу.
А мені найбільше запам'яталося як лили сльози Ра Кицьк Ий і Сє Лєзнь Ов по окупованому Донецьку, і щоб вгамувати свій біль поїхали грати в команди окупантів.