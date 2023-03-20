Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча

Украинский футболист Евгений Селезнев завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». Впервые Евгений сыграл на профессиональном уровне в 2002 году за донецкий «Шахтер». Помимо донецкой команды, Селезнев выступал в Украине за такие клубы, как: «Арсенал» Киев, «Днепр», «Колос» и «Минай».

Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории УПЛ. Он забил больше всех голов в Украинской Премьер-Лиге в сезонах 2010/11 (17) и 2011/12 (вместе с Майконом – 14). Всего на его счету 117 мячей в УПЛ. Это 3-й результат в истории украинского первенства. Рекорд у Максима Шацких – 124.

По информации источника, в начале июня (5-6 числа) 37-летний игрок проведет прощальный матч с участием звезд украинского футбола и его друзей. Ориентировочное место игры – Ужгород.

Изначально Селезнев планировал завершить карьеру в матче «Шахтер» – «Минай» в первом круге УПЛ, но он был перенесен на 2023 год.