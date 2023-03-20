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Испания
20 марта 2023, 16:54 | Обновлено 20 марта 2023, 17:13
869
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Фантастический Цыганков: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

Блогер Sport.ua – о выступлении украинцев в европейских топ-чемпионатах

20 марта 2023, 16:54 | Обновлено 20 марта 2023, 17:13
869
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Фантастический Цыганков: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Дубль Цыганкова

«Жирона» не может победить в третьем матче подряд. В текущем туре каталонский клуб в пригороде Мадрида сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 2:2.

В первом тайме хозяева должны были закрывать вопросы о победителе матча. Но начали откровенно чудить. При счете 2:1 неудачно разыграли пенальти. Во второй половине игры уже интереснее выглядела «Жирона», имевшая больше своих моментов. Ничья – закономерный результат игры.

Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча. Украинец оформил дубль. Бывший игрок «Динамо» забил оба своих мяча не в привычном для себя стиле. Виктор сыграл, как центрфорвард. Дважды в одно касание с близкого расстояния переправлял мяч в ворота «Райо». Активно помогал форварду «Жироны» Валентину Кастельяносу. Также украинец чуть не стал автором ассиста, отдав удобный пас на партнера. Однако вратарь хозяев Столе Димитриевски спас свою команду.

«Жирона» сохранила 12-ю позицию и имеет отрыв от зоны вылета в 5 очков.

Мудрик не сыграл против Миколенко

В украинском дерби в АПЛ «Челси» принимал «Эвертон». «Ириски» смогли спастись от поражения на «Стемфорд Бридж» – 2:2. Все четыре гола были забиты во втором тайме. «Челси» забивал каждый раз первым, а «Эвертон» отыгрывался. Гости забили второй гол в самом конце поединка.

Михаил Мудрик и Виталий Миколенко оказались на скамейках запасных своих команд. Первый так и не вышел на поле во время игры. На левом фланге сыграл Кристиан Пулишич. Бывший защитник «Динамо» появился за 6 минут до истечения основного времени и принял участие в голевой атаке, которая помогла «Эвертону» добыть ничью.

«Челси» остался на 10-й позиции. «Эвертон» находится на 15-м месте и опережает зону вылета на 2 очка.

Getty Images/Global Images Ukraine

Легкая победа команды Зинченко

«Арсенал» одержал вторую разгромную победу подряд. На этот раз «канониры» не оставили шансов «Кристал Пэлас», который накануне уволил Патрика Виейра. Хозяева забили по два мяча в каждом из таймов. «Кристал Пелас» смог забить только раз, когда разница была уже в три мяча. Счет матча – 4:1.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала» и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Украинец активно помогал своей команде в позиционной атаке. Мог даже забить гол.

«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков, потому что команда Пепа Гвардиолы перенесла матч против «Вест Хэма».

Getty Images/Global Images Ukraine

Соболь потерял место в стартовом составе

«Страсбург» одержал важную победу в борьбе за выживание над «Осером» – 2:0. Хозяева забили в начале первого тайма и в конце игры.

Украинец Эдуард Соболь второй матч подряд оказался на скамье запасных, уступив место в старте Тома Делену. Эдуард вышел на замену в конце матча.

«Страсбург» находится на 15-й позиции и увеличил отрыв от зоны вылета до 3-х очков.

Невыразительная игра Малиновского

«Марсель» одержал волевую победу в гостях над «Реймсом» – 2:1. Дублем отличился Алексис Санчес. В конце матча «Марселю» откровенно повезло вернуться домой с победой.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. В середине второго тайма был заменен. За 65 минут игры ничем особенным не отличился, кроме желтой карточки.

Победа позволила «Марселю» вернуться на второе место и даже уменьшить отрыв от лидера ПСЖ до 7 очков.

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статьи эксклюзив Виктор Цыганков Михаил Мудрик Виталий Миколенко Руслан Малиновский Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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xvalenok02
Как говорил один динамофил - цыплят по осени считают, а в футболе после окончания сезона. 
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