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ATP
20 марта 2023, 14:36 | Обновлено 20 марта 2023, 14:51
127
1

Карлос АЛЬКАРАС: «Нам не хватает Джоковича в туре»

Испанец – о соперничестве с сербом

20 марта 2023, 14:36 | Обновлено 20 марта 2023, 14:51
127
1
Карлос АЛЬКАРАС: «Нам не хватает Джоковича в туре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от возвращения на первую позицию в мировом рейтинге. Как известно, сегодня, 20 марта, 19-летний уроженец Мурсии возглавил реестр Ассоциации теннисистов-профессионалов.

– Здорово стать номером один. Каждый хочет быть на этом месте. Моя мечта снова исполнилась. Приятно опережать таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.

– Прошел почти год с тех пор, как вы играли с Новаком Джоковичем [в Мадриде]. Вы пропустили Australian Open, он — US Open. Ждете следующего матча против него?

– Новак – один из лучших в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших. Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернется. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть, - признался Алькарас.

Карлос Алькарас в минувший уик-энд выиграл турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором не принимал участие Новак Джокович, так как он не может въехать в США из-за ковидных ограничений.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Новак Джокович
Источник ATP Tour
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