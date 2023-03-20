Карлос АЛЬКАРАС: «Нам не хватает Джоковича в туре»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от возвращения на первую позицию в мировом рейтинге. Как известно, сегодня, 20 марта, 19-летний уроженец Мурсии возглавил реестр Ассоциации теннисистов-профессионалов.

– Здорово стать номером один. Каждый хочет быть на этом месте. Моя мечта снова исполнилась. Приятно опережать таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.

– Прошел почти год с тех пор, как вы играли с Новаком Джоковичем [в Мадриде]. Вы пропустили Australian Open, он — US Open. Ждете следующего матча против него?

– Новак – один из лучших в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших. Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернется. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть, - признался Алькарас.

Карлос Алькарас в минувший уик-энд выиграл турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором не принимал участие Новак Джокович, так как он не может въехать в США из-за ковидных ограничений.