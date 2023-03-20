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  4. Рейтинг ATP. Алькарас вернул статус первой ракетки мира, прогресс украинцев
ATP
20 марта 2023, 08:20 |
376
0

Рейтинг ATP. Алькарас вернул статус первой ракетки мира, прогресс украинцев

Илья Марченко поднялся на 59 позиций

20 марта 2023, 08:20 |
376
0
Рейтинг ATP. Алькарас вернул статус первой ракетки мира, прогресс украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Две последние недели мужчины провели на кортах хардового Мастерса в Индиан-Уэллс.

Титул достался 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, который благодаря этому и неучастию Новака Джоковича вернул себе первое место в мировом рейтинге. Для того, чтобы пробыть на вершине более двух недель Карлосу потребуется защитить титул на соревнованиях в Майами, который стартуют на этой неделе.

Существенный прогресс показал канадец Феликс Оже-Альяссим, он повторил личное достижение – шестое место в мировой классификации. На десятое место опустился прошлогодний победитель соревнований в Индиан-Уэллс Тейлор Фритц, вернулся в десятку Хуберт Хуркач.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы неплохо выступили за этот промежуток времени. Виталий Сачко поднялся на 29 позиций, Илья Марченко – на 59. Также есть прогресс и у других наших теннисистов. Первая ракетка Украины Алексей Крутых выступил не очень успешно и потерял 5 мест.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В чемпионской гонке Медведев и Алькарас опередили Циципаса, немного опустились американцы Тейлор Фритц и Томми Пол, а итальянец Янник Синнер ворвался в топ-8.

Чемпионская гонка ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Тейлор Фритц Даниил Медведев Томми Пол Алексей Крутых Кэмерон Норри Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач
Источник Sport.ua
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