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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 14:37 | Обновлено 20 марта 2023, 14:44
169
0

Тарас Степаненко провел 250-й матч в УПЛ в составе Шахтера

Капитан горняков стал 4-м игроком оранжево-черных, достигшим этого рубежа

20 марта 2023, 14:37 | Обновлено 20 марта 2023, 14:44
169
0
Тарас Степаненко провел 250-й матч в УПЛ в составе Шахтера
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Рухом» (2:0) стал 250-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в рядах «Шахтера». Он стал 4-м игроком дончан после Дарио Срны, Андрея Пятова и Дмитрия Шуткова, достигшим этого рубежа.

Степаненко, 13-й сезон выступающий за оранжево-черных, «прошагал» в «Клуб 250» горняков за 12 лет 244 дня. В матчах с участием Тараса «Шахтер» одержал 188 побед, 36 встреч завершил вничью и только 26 проиграл (мячи 600-190).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер» в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

18.07.2010

Металлург З (г)

1:1

50-й

26.10.2013

Заря (д)

4:0

100-й

15.05.2016

Заря (д)

2:3

150-й

21.04.2018

Ворскла (д)

4:2

200-й

14.06.2020

Колос (г)

1:0

250-й

19.03.2023

Рух (д)

2:0

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Матчи

1.

Дарио СРНА

2004-2018

339

2.

Андрей ПЯТОВ

2008-2023

300

3.

Дмитрий ШУТКОВ

1992-2008

266

4.

Тарас СТЕПАНЕНКО

2011-2023

250

5.

Сергей ПОПОВ

1992-2004

238

6.

Анатолий ТИМОЩУК

1998-2007

227

7.

Геннадий ЗУБОВ

1995-2004

223

8.

Андрей ВОРОБЕЙ

1998-2007

219

9.

Ярослав РАКИЦКИЙ

2010-2023

213

10.

Михаил СТАРОСТЯК

1996-2004

211

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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