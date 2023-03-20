Тарас Степаненко провел 250-й матч в УПЛ в составе Шахтера
Капитан горняков стал 4-м игроком оранжево-черных, достигшим этого рубежа
Матч с «Рухом» (2:0) стал 250-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в рядах «Шахтера». Он стал 4-м игроком дончан после Дарио Срны, Андрея Пятова и Дмитрия Шуткова, достигшим этого рубежа.
Степаненко, 13-й сезон выступающий за оранжево-черных, «прошагал» в «Клуб 250» горняков за 12 лет 244 дня. В матчах с участием Тараса «Шахтер» одержал 188 побед, 36 встреч завершил вничью и только 26 проиграл (мячи 600-190).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер» в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
18.07.2010
|
Металлург З (г)
|
1:1
|
50-й
|
26.10.2013
|
Заря (д)
|
4:0
|
100-й
|
15.05.2016
|
Заря (д)
|
2:3
|
150-й
|
21.04.2018
|
Ворскла (д)
|
4:2
|
200-й
|
14.06.2020
|
Колос (г)
|
1:0
|
250-й
|
19.03.2023
|
Рух (д)
|
2:0
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2004-2018
|
339
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2008-2023
|
300
|
3.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1992-2008
|
266
|
4.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2011-2023
|
250
|
5.
|
Сергей ПОПОВ
|
1992-2004
|
238
|
6.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
1998-2007
|
227
|
7.
|
Геннадий ЗУБОВ
|
1995-2004
|
223
|
8.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
1998-2007
|
219
|
9.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2010-2023
|
213
|
10.
|
Михаил СТАРОСТЯК
|
1996-2004
|
211
Сезоны обозначены годом их окончания.
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