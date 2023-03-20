Тарас Степаненко провел 250-й матч в УПЛ в составе Шахтера

Матч с «Рухом» (2:0) стал 250-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в рядах «Шахтера». Он стал 4-м игроком дончан после Дарио Срны, Андрея Пятова и Дмитрия Шуткова, достигшим этого рубежа.

Степаненко, 13-й сезон выступающий за оранжево-черных, «прошагал» в «Клуб 250» горняков за 12 лет 244 дня. В матчах с участием Тараса «Шахтер» одержал 188 побед, 36 встреч завершил вничью и только 26 проиграл (мячи 600-190).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер» в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 18.07.2010 Металлург З (г) 1:1 50-й 26.10.2013 Заря (д) 4:0 100-й 15.05.2016 Заря (д) 2:3 150-й 21.04.2018 Ворскла (д) 4:2 200-й 14.06.2020 Колос (г) 1:0 250-й 19.03.2023 Рух (д) 2:0

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Матчи 1. Дарио СРНА 2004-2018 339 2. Андрей ПЯТОВ 2008-2023 300 3. Дмитрий ШУТКОВ 1992-2008 266 4. Тарас СТЕПАНЕНКО 2011-2023 250 5. Сергей ПОПОВ 1992-2004 238 6. Анатолий ТИМОЩУК 1998-2007 227 7. Геннадий ЗУБОВ 1995-2004 223 8. Андрей ВОРОБЕЙ 1998-2007 219 9. Ярослав РАКИЦКИЙ 2010-2023 213 10. Михаил СТАРОСТЯК 1996-2004 211

Сезоны обозначены годом их окончания.