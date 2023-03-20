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Германия
20 марта 2023, 14:16 | Обновлено 20 марта 2023, 14:33
289
0

Сборная Германии лишилась Мусиала

Хавбек выбыл из обоймы команды

20 марта 2023, 14:16 | Обновлено 20 марта 2023, 14:33
289
0
Сборная Германии лишилась Мусиала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала в ближайшие часы покинет расположение сборной Германии. Причина – травма, выявленная у игрока.

У 20-летнего вингера имеется растяжение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Из-за повреждения Мусиала не сможет помочь партнерам в спаринге с командой Перу (24 марта) и в матче отбора на Евро-2024 против сборной Бельгии (28 марта).

Джамал Мусиала травмировался накануне, 19 марта, в матче 25-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Байером» (1:2). Он был заменен и встречу до конца не доиграл. Сегодня, 20-го числа, игрок прибыл по вызову в лагерь сборной Германии.

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Джамал Мусиала сборная Германии по футболу Евро-2024
Источник Немецкий футбольный союз
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