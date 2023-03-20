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Чемпионат Германии
Байер
19.03.2023 18:30 – FT 2 : 1
Бавария
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Германия
20 марта 2023, 01:10 | Обновлено 20 марта 2023, 01:39
144
0

ВИДЕО. Байер сенсационно обыграл Баварию. Бундеслигу возглавила Боруссия Д

19 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии

20 марта 2023, 01:10 | Обновлено 20 марта 2023, 01:39
144
0
ВИДЕО. Байер сенсационно обыграл Баварию. Бундеслигу возглавила Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии.

«Байер» сенсационно обыграл «Баварию» (2:1) благодаря двум голам Эсекьеля Паласиоса с пенальти.

После 25-го тура Бундеслигу возглавила «Боруссия» Д (53 очка), которая опережает «Баварию» на один пункт.

Турнирная таблица

Бундеслига. 25-й тур

Байер Леверкузен – Бавария Мюнхен – 2:1

Голы: Паласиос, 55 (пен), 73 (пен) – Киммих, 22.

Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Хедира, 53, Беренс, 75.

Майнц – Фрайбург – 1:1

Голы: Онисиво, 90+6 – Доан, 55.

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
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Источник Sport.ua
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