Германия20 марта 2023, 01:10 | Обновлено 20 марта 2023, 01:39
144
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ВИДЕО. Байер сенсационно обыграл Баварию. Бундеслигу возглавила Боруссия Д
19 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии
20 марта 2023, 01:10 | Обновлено 20 марта 2023, 01:39
144
0
19 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии.
«Байер» сенсационно обыграл «Баварию» (2:1) благодаря двум голам Эсекьеля Паласиоса с пенальти.
После 25-го тура Бундеслигу возглавила «Боруссия» Д (53 очка), которая опережает «Баварию» на один пункт.
Турнирная таблица
Бундеслига. 25-й тур
Байер Леверкузен – Бавария Мюнхен – 2:1
Голы: Паласиос, 55 (пен), 73 (пен) – Киммих, 22.
Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0
Голы: Хедира, 53, Беренс, 75.
Майнц – Фрайбург – 1:1
Голы: Онисиво, 90+6 – Доан, 55.
События матча
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
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