ВИДЕО. Байер сенсационно обыграл Баварию. Бундеслигу возглавила Боруссия Д

19 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии.

«Байер» сенсационно обыграл «Баварию» (2:1) благодаря двум голам Эсекьеля Паласиоса с пенальти.

После 25-го тура Бундеслигу возглавила «Боруссия» Д (53 очка), которая опережает «Баварию» на один пункт.

Турнирная таблица

Бундеслига. 25-й тур

Байер Леверкузен – Бавария Мюнхен – 2:1

Голы: Паласиос, 55 (пен), 73 (пен) – Киммих, 22.

Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Хедира, 53, Беренс, 75.

Майнц – Фрайбург – 1:1

Голы: Онисиво, 90+6 – Доан, 55.