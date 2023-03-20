Денис УСТИМЕНКО: «При 1:0 хотели удержать счет»
Нападающий «Кривбасса» – о ничьей со «Львовом»
Форвард «Кривбасса» Денис Устименко прокомментировал ничью со «Львовом» (2:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
– Денис, все видели, что матч получился нелегкий для обеих команд...
– Да, тяжелый матч выдался, но мы терпели в меньшинстве. Старались не давать сопернику много пространства, чтобы они начинали свои атаки. Команда выкладывалась на поле по максимуму, но, как видите, произошло то, что произошло.
– 2:2 - закономерный результат?
– Вероятно, да. При 1:0 хотели удержать счет, но, в то же время, проводили неплохие контратаки и могли забить еще, но, к сожалению, в конце игры пропустили второй гол в ответ. Поэтому настроение явно не самое лучшее после матча.
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