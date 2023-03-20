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  4. Денис УСТИМЕНКО: «При 1:0 хотели удержать счет»
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 12:59 | Обновлено 20 марта 2023, 13:38
166
0

Денис УСТИМЕНКО: «При 1:0 хотели удержать счет»

Нападающий «Кривбасса» – о ничьей со «Львовом»

20 марта 2023, 12:59 | Обновлено 20 марта 2023, 13:38
166
0
Денис УСТИМЕНКО: «При 1:0 хотели удержать счет»
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Форвард «Кривбасса» Денис Устименко прокомментировал ничью со «Львовом» (2:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Денис, все видели, что матч получился нелегкий для обеих команд...
– Да, тяжелый матч выдался, но мы терпели в меньшинстве. Старались не давать сопернику много пространства, чтобы они начинали свои атаки. Команда выкладывалась на поле по максимуму, но, как видите, произошло то, что произошло.

– 2:2 - закономерный результат?
– Вероятно, да. При 1:0 хотели удержать счет, но, в то же время, проводили неплохие контратаки и могли забить еще, но, к сожалению, в конце игры пропустили второй гол в ответ. Поэтому настроение явно не самое лучшее после матча.

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Денис Устименко Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Львов - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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