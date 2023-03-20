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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 12:40 | Обновлено 20 марта 2023, 13:09
65
0

Хавбек Кривбасса: «Могли забить Львову и третий»

Вячеслав Рябов – о ничьей в 18-м туре УПЛ

20 марта 2023, 12:40 | Обновлено 20 марта 2023, 13:09
65
0
Хавбек Кривбасса: «Могли забить Львову и третий»
Sport Arena/Автор - Артур Валерко. Вячеслав Рябов

Полузащитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал ничью со «Львовом» (2:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Вячеслав, сегодня мы стали свидетелями настоящего футбольного триллера?
– Да, это точно.При счете 2:2 мы могли забить и третий. К сожалению, Хомченовский не реализовал свой момент. Но тяжело набирать зачетные баллы, когда ведешь сначала 1:0, потом 2:1, но пропускаешь необязательный гол и в итоге всего 2:2. Второй гол – это другая история. Бодя выручил, отразил пенальти, а мы не успели его подстраховать и выбить мяч.

Но это футбол. Трудный матч. Судейство? Это уже отдельная история. Не хочется о нем совсем ничего говорить. Считаю, в общей сложности потеряли два зачетных балла. Что ж, пока имеем одно очко. Будем одерживать победы уже в следующих поединках.

– Из-за пределов стадиона все слышали поддержку «Кривбасса». Группа наших фанатов преодолела большое расстояние и приехала, чтобы поддержать команду.
– Да, мы очень благодарим ребят за поддержку. Они – настоящие молодцы. «Кривбасс» – это мы!

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Вячеслав Рябов Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Львов - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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