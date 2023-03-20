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  4. Рифет КАПИЧ: «Это впервые, когда я сделал дубль, но команда не выиграла»
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 12:04 | Обновлено 20 марта 2023, 12:26
233
0

Рифет КАПИЧ: «Это впервые, когда я сделал дубль, но команда не выиграла»

Хавбек «Кривбасса» – о ничьей со «Львовом»

20 марта 2023, 12:04 | Обновлено 20 марта 2023, 12:26
233
0
Рифет КАПИЧ: «Это впервые, когда я сделал дубль, но команда не выиграла»
ФК Кривбасс. Рифет Капич

Полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич прокомментировал ничью со «Львовом» (2:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Рифет, наверное, несмотря на дубль, настроение не очень после игры?
– Да действительно, это впервые в моей карьере, когда я сделал дубль, но моя команда не сумела выиграть. Уверен, что в дальнейшем будем играть все лучше и победы придут. «Кривбасс» имеет характер, поэтому у нас все будет хорошо.

– Почему не удалось удержать победу?
– Мы неплохо начали матч, открыли счет, но, к сожалению, уже не впервые в сезоне остаемся в меньшинстве из-за того, что получаем сомнительное удаление. Я не знаю, что случилось с арбитром, но вдесятером играть было труднее. Несмотря на все трудности, «Кривбасс» снова забил во втором тайме, но мы все же упустили.

Считаю, наша команда заслуживала трех очков. К сожалению, не удержали победу. Что поделаешь, будем настраиваться на максимум в следующих турах.

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Львов - Кривбасс
Источник ФК Львов
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