Рифет КАПИЧ: «Это впервые, когда я сделал дубль, но команда не выиграла»

Полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич прокомментировал ничью со «Львовом» (2:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Рифет, наверное, несмотря на дубль, настроение не очень после игры?

– Да действительно, это впервые в моей карьере, когда я сделал дубль, но моя команда не сумела выиграть. Уверен, что в дальнейшем будем играть все лучше и победы придут. «Кривбасс» имеет характер, поэтому у нас все будет хорошо.

– Почему не удалось удержать победу?

– Мы неплохо начали матч, открыли счет, но, к сожалению, уже не впервые в сезоне остаемся в меньшинстве из-за того, что получаем сомнительное удаление. Я не знаю, что случилось с арбитром, но вдесятером играть было труднее. Несмотря на все трудности, «Кривбасс» снова забил во втором тайме, но мы все же упустили.

Считаю, наша команда заслуживала трех очков. К сожалению, не удержали победу. Что поделаешь, будем настраиваться на максимум в следующих турах.