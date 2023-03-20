Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда стараемся играть в атакующий футбол»

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– У нас был свой план. Показывать свой футбол и больше прессинговать, ведь «Динамо» такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля. Не все получилось, первый тайм был относительно ровным. Во втором тайме мы стояли ближе к своим воротам, чем планировали, но у нас было несколько хороших атак, которые можно было завершать голом. Что и произошло на исходе поединка.

Этот матч очень интересен для наших игроков. Всегда стараемся играть в атакующий футбол, а особенно стремимся к этому против топ команд. Сегодня не было много возможностей демонстрировать это. Но я чувствовал, что моя команда сегодня забьет.

– «Заря» набрала серьезные обороты, претендует на первые места в турнирной таблице. Скажите, как ваши молодые игроки справляются с давлением ответственности. Или они не сконцентрируются на таблице, а выходят и играют на результат?

– Мы на каждую игру смотрим отдельно, и подходы к тренировкам иногда разные. Я думаю, что сегодня было заметно, что для наших игроков матч был волнующим. Но они быстро преодолели стресс и нервы и начали играть на равных. Также хотел отметить, что сегодня была достойная командная игра, ни один футболист не сделал меньше, чем нужно, все было на уровне, еще раз повторюсь.