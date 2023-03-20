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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда стараемся играть в атакующий футбол»
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 10:30 | Обновлено 20 марта 2023, 10:40
299
2

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда стараемся играть в атакующий футбол»

Наставник «Зари» – о победе над «Динамо»

20 марта 2023, 10:30 | Обновлено 20 марта 2023, 10:40
299
2
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда стараемся играть в атакующий футбол»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Патрик ван Леувен

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– У нас был свой план. Показывать свой футбол и больше прессинговать, ведь «Динамо» такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля. Не все получилось, первый тайм был относительно ровным. Во втором тайме мы стояли ближе к своим воротам, чем планировали, но у нас было несколько хороших атак, которые можно было завершать голом. Что и произошло на исходе поединка.

Этот матч очень интересен для наших игроков. Всегда стараемся играть в атакующий футбол, а особенно стремимся к этому против топ команд. Сегодня не было много возможностей демонстрировать это. Но я чувствовал, что моя команда сегодня забьет.

– «Заря» набрала серьезные обороты, претендует на первые места в турнирной таблице. Скажите, как ваши молодые игроки справляются с давлением ответственности. Или они не сконцентрируются на таблице, а выходят и играют на результат?
– Мы на каждую игру смотрим отдельно, и подходы к тренировкам иногда разные. Я думаю, что сегодня было заметно, что для наших игроков матч был волнующим. Но они быстро преодолели стресс и нервы и начали играть на равных. Также хотел отметить, что сегодня была достойная командная игра, ни один футболист не сделал меньше, чем нужно, все было на уровне, еще раз повторюсь.

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Патрик ван Леувен Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 2
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DK1961
Что то переборщил. С Динамо уж никак не в открытый атакующий футбол играли. И правильно делали
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