Испания20 марта 2023, 09:49 |
407
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Серхи РОБЕРТО: «Месси не заслуживает того, как с ним обращаются в ПСЖ»
Испанский полузащитник ждет аргентинца в «Барселоне»
20 марта 2023, 09:49 |
407
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30-летний испанский полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, являющийся вице-капитаном команды, выразил надежду, что многолетний лидер каталонцев Лионель Месси вернется в родной клуб.
«Надеюсь, Месси вернется. Мы ждем его. Он не заслуживает того, как с ним обращаются в Париже. Ждем Лео, хотим его снова увидеть в «Барсе», – сказал Серхи Роберто.
Ранее сообщалось, что Месси готов вернуться в «Барселону».
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