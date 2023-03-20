Серхи РОБЕРТО: «Месси не заслуживает того, как с ним обращаются в ПСЖ»

30-летний испанский полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, являющийся вице-капитаном команды, выразил надежду, что многолетний лидер каталонцев Лионель Месси вернется в родной клуб.

«Надеюсь, Месси вернется. Мы ждем его. Он не заслуживает того, как с ним обращаются в Париже. Ждем Лео, хотим его снова увидеть в «Барсе», – сказал Серхи Роберто.

Ранее сообщалось, что Месси готов вернуться в «Барселону».