АРТЕТА – о 8-очковом отрыве от Манчестер Сити: «Это очень приятно»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета доволен 8-очковым отрывом «канониров» от «Манчестер Сити» перед паузой на международные матчи.

«Это очень приятно, особенно с учетом того, как мы играли и каких результатов добились. Теперь надо остановиться и убедиться, что все вернутся после игр сборных с тем же настроем. Дальше у нас «Лидс», и мы сосредоточимся на нем», – сказал Артета.

Отметим, что «Манчестер Сити» имеет матч в запасе.