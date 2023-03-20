Англия20 марта 2023, 09:27 | Обновлено 20 марта 2023, 09:59
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АРТЕТА – о 8-очковом отрыве от Манчестер Сити: «Это очень приятно»
Главный тренер «Арсенала» доволен проделанной работой
20 марта 2023, 09:27 | Обновлено 20 марта 2023, 09:59
539
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета доволен 8-очковым отрывом «канониров» от «Манчестер Сити» перед паузой на международные матчи.
«Это очень приятно, особенно с учетом того, как мы играли и каких результатов добились. Теперь надо остановиться и убедиться, что все вернутся после игр сборных с тем же настроем. Дальше у нас «Лидс», и мы сосредоточимся на нем», – сказал Артета.
Отметим, что «Манчестер Сити» имеет матч в запасе.
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