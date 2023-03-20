Владимир ШАРАН: «Благодарен команде за победу»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал минимальную победу над «Колосом» (1:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Это первая победа в текущем году. Очень приятно. Хотя могли и выиграть немного раньше – в матчах против других команд. Кроме «Шахтера». Тщательно готовились к этому поединку, зная, что соперник сменил тактическую схему. Готовились к боевой игре. Знаем, что бойцовские качества у «Колоса» на высоком уровне.

Игра получилась действительно боевая как мы ожидали. По голевым моментам, думаю, равновесие. У нас были возможности, у «Колоса» две стойки. Александр Бандура выручил нас в одном эпизоде. Могли забивать и наши соперники, и мы больше одного мяча. Рады, что идем на перерыв после победы и тяжелого пути в Ковалевку. Очень непросто преодолеть такое расстояние, еще тренироваться вчера. Поэтому видно было, что ребята устали на исходе поединка. Очень благодарен команде за игру и победу.

– Вы сделали достаточно поздние замены…

– Кадровые потери были ощутимы. Олег Вишневский получил травму в игре против «Александрии», поэтому не смог приехать. В этом же матче повреждение получил Александр Мельник. А Иван Трубочкин еще не восстановился до конца. Также пропускал встречу Олег Горин. Фактически все защитное звено осталось вне игры. В конце матча получил травму еще и Богдан Чуев, потому пришлось его заменить на Мельника.

В запасе остались атакующие игроки, поэтому решили ничего не менять. Михаил Шишко и Чуев сами попросили замены, потому внесли коррективы.

– Как планируете заполнять паузу в чемпионате?

– У нас три дня отдыха. Ребята едут домой. 23 числа собираемся в Минае. Планируем провести контрольную игру с «Севлюшем». Очень неплохая команда. И будем дальше готовиться к играм УПЛ. У нас также важна встреча с «Ингульцом» дома 1 апреля.