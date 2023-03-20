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  4. Назар ВОЛОШИН: «Надо больше бить по воротам»
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 01:20 | Обновлено 20 марта 2023, 05:12
22
0

Назар ВОЛОШИН: «Надо больше бить по воротам»

Хавбек «Динамо» – о поражении от «Зари»

20 марта 2023, 01:20 | Обновлено 20 марта 2023, 05:12
22
0
Назар ВОЛОШИН: «Надо больше бить по воротам»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин (справа)

Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин в эфире «Профутбол Digital» прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Наверное, трудно что-то говорить после двух подряд домашних поражений. Вроде бы, контролируете ситуацию на поле, владеете инициативой, но не хватает забитого мяча. В чем вообще причина?
– Как по мне, не можем создать достаточное количество моментов и реализовать их. Надо больше бить по воротам. Контроль мяча — это хорошо, но нужно забивать и выигрывать дома.

– Понятно, что сейчас в раздевалке опустошение. Кто взял первым слово, подбодрил команду?
– Никто ничего не говорил. Все понимают, что мы не можем проигрывать на этом стадионе. Мы – «Динамо» Киев, должны всегда побеждать и больше забивать.

– Ты вышел на поле со скамейки запасных. Какие задачи ставил перед тобой тренерский штаб с Мирчей Луческу?
– Я должен был освежить игру, бежать вперед, найти свой момент и забить. Момент был, но забить не удалось.

– Так и не припомнишь, когда «Динамо» дважды за сезон проигрывало не основному конкуренту за чемпионство — донецкому «Шахтеру». В этом сезоне это удалось «Заре». Неудобный соперник?
– Не могу сказать, в чем проблема. Как по мне, много новых ребят пришли в команду – я вернулся из аренды, футболисты из юношеской команды перешли в главную. Нужно время, чтобы сыграться.

– Есть ли шанс исправить ситуацию до конца чемпионата?
– Думаю, что да, мы сможем все исправить. Будем делать все от нас зависящее.

– До следующего матча неделя. Будет ли тяжелый разговор внутри команды? На матче в Ужгороде с «Днепром-1» после забитого мяча вы побежали к Мирче Луческу, чтобы показать, что вы одна команда, один коллектив. Что сейчас будете делать, чтобы настраиваться на дальнейшие матчи?
– Мы полностью доверяем тренерам, будем делать все, что они скажут, и исправлять все.

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Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря
Источник ФК Динамо Киев
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