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  4. Евгений ПАСИЧ: «Никогда в жизни не играл против родного брата»
Франция
20 марта 2023, 04:40 |
85
0

Евгений ПАСИЧ: «Никогда в жизни не играл против родного брата»

Защитник «Днепра-1» – о победе над «Вересом»

20 марта 2023, 04:40 |
85
0
Евгений ПАСИЧ: «Никогда в жизни не играл против родного брата»
СК Днепр-1

29-летний футболист «Днепра-1» Евгений Пасич прокомментировал минимальную победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Главная тема сегодняшнего матча – это твое личное противостояние с родным братом на одном фланге. Насколько ты его ждал, как готовился, а возможно, с ним это обсуждали?
– Нет, мы не общались перед матчем. Я даже не знал, будет ли он играть. На самом деле эмоции переполняют, ведь так впервые случилось, что мы играли друг против друга. Для меня сегодня все на позитиве.

– Когда услышал свое имя на предматчевой установке, что почувствовал?
– Настраивал себя на борьбу, чтобы доказать, что я являюсь игроком стартового состава.

– Были во время матча моменты, когда задумывался, что вот против брата играешь и где-то можно сыграть не так жестко?
– Нет, напротив, каждому из нас хотелось доказать кто лучше.

– Трудно против него играть?
– Конечно, он ведь технический и хорошо бежит. Но я с ним справился.

– В детстве может все-таки играли когда-нибудь друг против друга?
– Никогда в жизни – это впервые!

– После игры уже что-то сказали друг другу?
– Пока нет, сейчас пойду к нему и пообщаемся.

– Что родители скажут?
– Не знаю. За меня порадуются, а брату будут желать удачи в следующих матчах.

– Что скажешь о своей игре? На пресс-конференции после матча Александр Кучер сказал, что доволен твоими действиями, а замена была плановая.
– Я тоже доволен своей игрой, хотя хотелось провести полный матч, но это решение тренера. В Вересе я все же играл более стабильно, возможно сейчас от этого и есть какой-то дискомфорт, но это жизнь и нужно доказывать на тренировках и в играх, что ты достоин того, чтобы играть в стартовом составе.

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Источник СК Днепр-1
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