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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Сломало игру удаление Татаркова»
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 04:04 | Обновлено 20 марта 2023, 05:16
62
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Сломало игру удаление Татаркова»

Наставник «Кривбасса» – о ничьей со «Львовом»

20 марта 2023, 04:04 | Обновлено 20 марта 2023, 05:16
62
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сломало игру удаление Татаркова»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал ничью со «Львовом» (2:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– В принципе игра удалась. Ребята продемонстрировали хороший футбол, выполняли то, что мы хотели. Забили первыми гол. Но немного, возможно, сломало нам игру удаление Татаркова. Пришлось действовать в меньшинстве. Но даже в такой ситуации мы неплохо выглядели: отрабатывали в защите, а также переходили из обороны в атаку.

Забили второй гол, но «Львов» снова сравнял счет. Обидно, что при счете 2:2 мы снова имели шанс, чтобы забить, но не забили. Что ж, 2:2 – имеем одно очко, двигаемся дальше. Сейчас будет перерыв, хорошо поработаем и будем готовиться к выездному матчу против Вереса.

– После того как счет стал 1:1 наша команда даже в меньшинстве владела преимуществом. Такой футбол дорогого стоит…
– Ребята хорошо понимали, что нужно играть, даже находясь в меньшинстве. Потому что это футбол: даже в меньшинстве можно играть, забивать и выигрывать. И были моменты. Я за них рад, они молодцы. Они меня спрашивали, когда команду Кривбасс можно будет называть мужики. И действительно, они сейчас показывают себя с лучшей стороны. Сегодня отрабатывали друг за друга и сделали все, чтобы не проиграть в меньшинстве.

– Почему заменили Приходько в перерыве? Боялись, что он может получить вторую желтую?
– Да, у Клима была желтая, и у Славы Рябова была. Но я так решил, потому что Приходько играет в центре поля и у него было больше шансов получить вторую желтую. Минус два в составе было бы совсем плохо. Поэтому я предупредил его, что заменю, он на это отреагировал нормально.

– Впервые в этом году с первых минут появились Рябов, Дибанго, Приходько. Оцените их игру.
– Все нормально, они готовились на сборах вместе со всеми. Рябов вообще – опытный футболист, хорошо себя проявивший. Приходько и Дибанго тоже молодцы.

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Юрий Вернидуб Никита Татарков Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Львов - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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