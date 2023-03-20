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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Матч был равным и конкурентным. Все решилось в мелочах»
Испания
20 марта 2023, 02:45 | Обновлено 20 марта 2023, 03:52
24
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Матч был равным и конкурентным. Все решилось в мелочах»

Наставник «Реала» – о поражении в Эль Классико

20 марта 2023, 02:45 | Обновлено 20 марта 2023, 03:52
24
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Матч был равным и конкурентным. Все решилось в мелочах»
УЕФА. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (1:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.

«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.

Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

Незасчитаный гол? Мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться.

Будем бороться до конца за победу в Ла Лиге. Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать», - сказал Анчелотти.

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Источник AS
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