Карло АНЧЕЛОТТИ: «Матч был равным и конкурентным. Все решилось в мелочах»
Наставник «Реала» – о поражении в Эль Классико
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (1:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.
«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.
Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.
Незасчитаный гол? Мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться.
Будем бороться до конца за победу в Ла Лиге. Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать», - сказал Анчелотти.
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