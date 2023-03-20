Испания20 марта 2023, 00:43 | Обновлено 20 марта 2023, 00:53
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ВИДЕО. Как Кессье на 90+2 минуте принес победу Барселоне над Реалом
Блаугранас вырвали победу в Эль-Классико, в матче 26-го тура Ла Лиги
20 марта 2023, 00:43 | Обновлено 20 марта 2023, 00:53
44
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19 марта в 22:00 на «Камп Ноу» прошел матч 26-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Реал».
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⚽️ Победу блаугранас принес Франк Кессье в компенсированный час. Он забил решающий гол на 90+2 минуте.
ГОЛ! 2:1. Франк Кессье, 90+2 мин.
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