Владимир ШАРАН: «Все защитное звено осталось вне игры»

Главный тренер футбольного клуба «Минай» Владимир Шаран прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу над «Колосом»:

«Готовились к боевой игре. Знаем, что бойцовские качества у «Колоса» на высоком уровне. Игра получилась действительно боевая, как мы ожидали. По голевым моментам, думаю, равновесие.

Кадровые потери были для нас ощутимы. Олег Вишневский получил травму в игре против «Александрии», поэтому не смог приехать. В этом же матче повреждение получил Александр Мельник. А Иван Трубочкин еще не восстановился до конца.

Также пропускал встречу Олег Горин. Фактически все защитное звено осталось вне игры. В конце матча получил травму еще и Богдан Чуев, потому пришлось его заменить на Мельника».

Поединок 18-го тура УПЛ «Колос» – «Минай» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.