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  4. Владимир ШАРАН: «Все защитное звено осталось вне игры»
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 19:26 |
369
0

Владимир ШАРАН: «Все защитное звено осталось вне игры»

Главный тренер «Миная» прокомментировал победу в 18-м туре УПЛ над «Колосом»

19 марта 2023, 19:26 |
369
0
Владимир ШАРАН: «Все защитное звено осталось вне игры»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер футбольного клуба «Минай» Владимир Шаран прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу над «Колосом»:

«Готовились к боевой игре. Знаем, что бойцовские качества у «Колоса» на высоком уровне. Игра получилась действительно боевая, как мы ожидали. По голевым моментам, думаю, равновесие.

Кадровые потери были для нас ощутимы. Олег Вишневский получил травму в игре против «Александрии», поэтому не смог приехать. В этом же матче повреждение получил Александр Мельник. А Иван Трубочкин еще не восстановился до конца.

Также пропускал встречу Олег Горин. Фактически все защитное звено осталось вне игры. В конце матча получил травму еще и Богдан Чуев, потому пришлось его заменить на Мельника».

Поединок 18-го тура УПЛ «Колос» – «Минай» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Минай Колос Ковалевка Колос - Минай пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Шаран
Источник ФК Минай
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