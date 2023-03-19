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  4. Журналист: Конопля сказал Ротаню, что хочет подлечиться
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 18:25 | Обновлено 19 марта 2023, 18:30
818
6

Журналист: Конопля сказал Ротаню, что хочет подлечиться

Новые детали странной ситуации с игроком «Шахтера» и сборной

19 марта 2023, 18:25 | Обновлено 19 марта 2023, 18:30
818
6
Журналист: Конопля сказал Ротаню, что хочет подлечиться
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал странную ситуацию, которая сложилась с защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей.

Отметим, что Конопля был исключен из сборной Украины на матч против Англии якобы из-за травмы. Однако сначала он появился сегодня в заявке «Шахтера» на игру с «Рухом», сидел на скамейке запасных, а после перерыва вышел на поле.

«После игры в Роттердаме Конопля позвонил Ротаню, и сказал, что его беспокоят мышцы паха (причем давно), и он хочет использовать паузу сборных, чтобы подлечиться. Ротань принял это во внимание, и вызвал Мирошниченко. Но сегодня Конопля вышел на поле. Похоже, успел залечить», – написал Цыганык в твиттере.

Матч отбора к Евро-2024 с Англией состоится 26 марта в Лондоне.

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kluchka_vova
юлить-більше не визивать.. хай грає за кротів...вроді і справді нема ким замінить-профі всраний
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+3
Алексей Петров
Цыганык всё перекрутил в стиле Скабеевой. Конопля сказал, что доиграет до паузы и хочет это время потратить на лечение, но нет же пропогандо с 1+1 медиа выставил это так, что Конопля не хочет играть за сборную
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0
Kak Tak
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0
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Kovaleff handwork Ковалев
Он же сказал подлечить в паузе. Пауза ещё не наступила.
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