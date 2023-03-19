Журналист: Конопля сказал Ротаню, что хочет подлечиться

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал странную ситуацию, которая сложилась с защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей.

Отметим, что Конопля был исключен из сборной Украины на матч против Англии якобы из-за травмы. Однако сначала он появился сегодня в заявке «Шахтера» на игру с «Рухом», сидел на скамейке запасных, а после перерыва вышел на поле.

«После игры в Роттердаме Конопля позвонил Ротаню, и сказал, что его беспокоят мышцы паха (причем давно), и он хочет использовать паузу сборных, чтобы подлечиться. Ротань принял это во внимание, и вызвал Мирошниченко. Но сегодня Конопля вышел на поле. Похоже, успел залечить», – написал Цыганык в твиттере.

Матч отбора к Евро-2024 с Англией состоится 26 марта в Лондоне.