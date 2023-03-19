НАГОРНЯК: «Больше всего я волнуюсь за первую игру против Люксембурга»
Главный тренер сборной Украины U-19 – о будущих матчах элитного раунда отбора Евро-2023
Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2004 года рождения) Сергей Нагорняк рассказал, как команда будет готовиться к элитному раунду отбора Евро-2023 (U-19).
– Сергей Николаевич, как выглядят планы подготовки вашей сборной к элит-раунду отбора чемпионата Европы?
– 19 марта мы отправляемся из Киева в неполном составе, других футболистов будем подбирать по дороге, кто-то доберется до места самостоятельно. 20 числа утром из Будапешта мы вылетим в Испанию. 21-го – предыгровая тренировка, а на следующий день – старт в элит-раунде. На подготовку к турниру времени нет вообще, поэтому снова будем исходить из той ситуации, в которой находимся. Однако для меня самое неприятное — травмы некоторых исполнителей.
– Кто именно не сможет помочь?
– В первую очередь, это Егор Ярмолюк. А также Евгений Пастух и Олег Федор.
– В списке есть новое имя, Никита Александров…
– У нас есть проблема с нападающими. По сути, есть только Игорь Горбач. Даниэль Кивинда только приступил к тренировкам после тяжелой травмы, поэтому сейчас говорить о нем как о потенциальном кандидате в сборную не стоит. Как ни искал, но соответствующих кандидатур не было даже среди младшего возраста. Мне посоветовали посмотреть на Никиту Александрова, которого я помнил еще из «Динамо». С началом войны он уехал в Испанию и сейчас выступает за «Ривас Мадрид». Увидим, что являет собой этот исполнитель.
– Познакомились с будущими соперниками по группе?
– Люксембург вышел в элит-раунд, а это о многом говорит, Дания всегда была неуступчивым оппонентом, а Испанию и представлять не нужно. Сравнивая ее состав в квалификации Евро и сейчас в товарищеских матчах, можно сказать, что у испанцев пять сборных этого возраста, столь велик выбор у их главного тренера.
– Однако у сборной Украины задачи максимальные?
– Бесспорно. Иного не дано. Да, обстоятельства против нас, но я верю в свою команду. Больше всего я волнуюсь за первую игру против Люксембурга, поскольку неизвестно, как наши футболисты перенесут такую длительную дорогу, — сказал Нагорняк.
Добавим, что в элит-раунде 28 участников поведут борьбу за путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 3 по 16 июля текущего года на Мальте. Туда попадут победители семи групп.
На этой стадии отбора в марте будут выступать 27 команд, прошедших первый этап, и португальцы, получившие прямой пропуск в элит-раунд как лидеры рейтинга соответствующего возраста.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Юрий-Владимир Герета («Рух» Львов), Денис Барченко («Шахтер» Донецк).
Защитники: Андрей Булеза («Минай»), Александр Роспутько («Шахтер» Донецк), Артем Бенедюк («Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все – «Рух» Львов), Даниил Удод («Аль -Айн», ОАЭ).
Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все — «Шахтер» Донецк), Антон Царенко («Динамо» Киев), Кирилл Сигеев («Александрия»), Дмитрий Черныш («Ворскла» Полтава), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Владимир Харабара («Нюрнберг», Германия).
Нападающие: Игорь Горбач («Динамо» Киев), Никита Александров («Ривас Мадрид», Испания).
Календарь элит-раунда отбора Евро-2023 (U-19) в группе 3
22.03.2023
Дания - Испания (18.00)
Украина - Люксембург (21.00)
25.03.2023
Украина - Дания (17.00)
Испания - Люксембург (19.00)
28.03.2023
Испания - Украина (19.00)
Люксембург - Дания (19.00)
Время начала матчей – киевское.
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