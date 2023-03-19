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WTA
19 марта 2023, 14:26 |
192
0

Будущие соперницы украинок выиграли парный разряд в Индиан-Уэллс

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова продолжают доказывать, что они лучший теннисный дуэт

19 марта 2023, 14:26 |
192
0
Будущие соперницы украинок выиграли парный разряд в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами парного разряда на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче за титул первые сеяные чешки обыграли бразильско-немецкий дуэт Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

Индиан-Уэллс. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд – 6:1, 6:7(3), 10-7

В январе Барбора и Катерина победили в парном разряде на Australian Open.

Отметим, что Крейчикова и Синякова попали в заявку сборной Чехии на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины, который состоится в середине апреля.

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Барбора Крейчикова Катерина Синякова Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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