Будущие соперницы украинок выиграли парный разряд в Индиан-Уэллс

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами парного разряда на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче за титул первые сеяные чешки обыграли бразильско-немецкий дуэт Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

Индиан-Уэллс. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд – 6:1, 6:7(3), 10-7

В январе Барбора и Катерина победили в парном разряде на Australian Open.

Отметим, что Крейчикова и Синякова попали в заявку сборной Чехии на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины, который состоится в середине апреля.