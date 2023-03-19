Алан ШИРЕР: «Холанд – зверь, который живет и дышит голами»
Английский экс-нападающий – о форварде «Ман Сити»
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказал мнение о голевом потенциале норвежского форварда клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Напомним, накануне, в субботу, 18 марта, Холанд устроил очередное голевое шоу в матче Кубка Англии с «Бернли» (6:0).
«Холанд – зверь. Это машина по забиванию голов. Он живет и дышит ими. Если он не забьет, то не сможет уснуть ночью. Он хочет еще один, а потом еще один, а потом еще один.
Он невероятен, а эта команда – просто мечта, учитывая, сколько моментов они создают. Холанд может забить 50, даже 60 голов за сезон. Безумие», – заявил Холанд.
У 22-летнего Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне 42 гола в 37 матчах за «Манчестер Сити».
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