Ван Леувен в элитной компании. Кто побеждал Динамо дважды за сезон УПЛ?

«Заря» второй раз в истории нанесла два поражения «Динамо» в одном чемпионате. В сезоне-2016/17 луганчане, вместе с Юрием Вернидубом, победили киевлян на их поле 1:0 в первом круше и 2:1 - во втором. А ныне под руководством Патрика ван Леувена - 3:2 дома и 1:0 в гостях. К слову, нидерландец стал 8-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над динамовцами, и 3-м тренером-иностранцем посде Юрия Семина и Хуанде Рамоса, сумевшим дважды взять верх над Мирчей Луческу.

Клубы, дважды побежавшие «Динамо» в чемпионатах Украины в одном сезоне

Сезон Клуб Тренер Тренер «Динамо» Счет 1997/98 Карпаты Мирон МАРКЕВИЧ Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1:0 (г) 1:0 (д) 1997/98 Металлург Д Владимир ОНИЩЕНКО Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1:0 (г) 2:1 (д) 2004/05 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2:0 (г) Йожеф САБО 3:2 (д) 2012/13 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Юрий СЕМИН 3:1 (д) Олег БЛОХИН 2:1 (г) 2012/13 Металлист Мирон МАРКЕВИЧ Олег БЛОХИН 3:1 (г) 2:0 (д) 2013/14 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Олег БЛОХИН 3:1 (д) 2:0 (г) 2015/16 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Сергей РЕБРОВ 3:0 (г) 3:0 (д) 2016/17 Шахтер Паулу ФОНСЕКА Сергей РЕБРОВ 4:3 (г) 1:0 (г) 2016/17 Заря Юрий ВЕРНИДУБ Сергей РЕБРОВ 1:0 (г) 2:1 (г) 2019/20 Шахтер Луиш КАШТРУ Александр ХАЦКЕВИЧ 2:1 (г) Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 1:0 (д) 3:1 (д) 3:2 (г) 2019/20 Десна Александр РЯБОКОНЬ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2:1 (г) 3:2 (д) 2022/23 Заря Патрик ВАН ЛЕУВЕН Мирча ЛУЧЕСКУ 3:2 (д) 1:0 (г)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ