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  4. Ван Леувен в элитной компании. Кто побеждал Динамо дважды за сезон УПЛ?
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 05:48 |
136
0

Ван Леувен в элитной компании. Кто побеждал Динамо дважды за сезон УПЛ?

Наставник «Зари» стал 8-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над киевлянами

19 марта 2023, 05:48 |
136
0
Ван Леувен в элитной компании. Кто побеждал Динамо дважды за сезон УПЛ?
ФК Заря. Патрик ван Леувен

«Заря» второй раз в истории нанесла два поражения «Динамо» в одном чемпионате. В сезоне-2016/17 луганчане, вместе с Юрием Вернидубом, победили киевлян на их поле 1:0 в первом круше и 2:1 - во втором. А ныне под руководством Патрика ван Леувена - 3:2 дома и 1:0 в гостях. К слову, нидерландец стал 8-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над динамовцами, и 3-м тренером-иностранцем посде Юрия Семина и Хуанде Рамоса, сумевшим дважды взять верх над Мирчей Луческу.

Клубы, дважды побежавшие «Динамо» в чемпионатах Украины в одном сезоне

Сезон

Клуб

Тренер

Тренер «Динамо»

Счет

1997/98

Карпаты

Мирон МАРКЕВИЧ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1:0 (г)

1:0 (д)

1997/98

Металлург Д

Владимир ОНИЩЕНКО

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1:0 (г)

2:1 (д)

2004/05

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2:0 (г)

Йожеф САБО

3:2 (д)

2012/13

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Юрий СЕМИН

3:1 (д)

Олег БЛОХИН

2:1 (г)

2012/13

Металлист

Мирон МАРКЕВИЧ

Олег БЛОХИН

3:1 (г)

2:0 (д)

2013/14

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Олег БЛОХИН

3:1 (д)

2:0 (г)

2015/16

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Сергей РЕБРОВ

3:0 (г)

3:0 (д)

2016/17

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Сергей РЕБРОВ

4:3 (г)

1:0 (г)

2016/17

Заря

Юрий ВЕРНИДУБ

Сергей РЕБРОВ

1:0 (г)

2:1 (г)

2019/20

Шахтер

Луиш КАШТРУ

Александр ХАЦКЕВИЧ

2:1 (г)

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

1:0 (д)

3:1 (д)

3:2 (г)

2019/20

Десна

Александр РЯБОКОНЬ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2:1 (г)

3:2 (д)

2022/23

Заря

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Мирча ЛУЧЕСКУ

3:2 (д)

1:0 (г)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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