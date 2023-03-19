Ван Леувен в элитной компании. Кто побеждал Динамо дважды за сезон УПЛ?
Наставник «Зари» стал 8-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над киевлянами
«Заря» второй раз в истории нанесла два поражения «Динамо» в одном чемпионате. В сезоне-2016/17 луганчане, вместе с Юрием Вернидубом, победили киевлян на их поле 1:0 в первом круше и 2:1 - во втором. А ныне под руководством Патрика ван Леувена - 3:2 дома и 1:0 в гостях. К слову, нидерландец стал 8-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над динамовцами, и 3-м тренером-иностранцем посде Юрия Семина и Хуанде Рамоса, сумевшим дважды взять верх над Мирчей Луческу.
Клубы, дважды побежавшие «Динамо» в чемпионатах Украины в одном сезоне
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Тренер «Динамо»
|
Счет
|
|
|
1997/98
|
Карпаты
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1:0 (г)
|
1:0 (д)
|
|
1997/98
|
Металлург Д
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1:0 (г)
|
2:1 (д)
|
|
2004/05
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2:0 (г)
|
|
|
|
|
|
Йожеф САБО
|
3:2 (д)
|
|
|
2012/13
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Юрий СЕМИН
|
3:1 (д)
|
|
|
|
|
|
Олег БЛОХИН
|
2:1 (г)
|
|
|
2012/13
|
Металлист
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Олег БЛОХИН
|
3:1 (г)
|
2:0 (д)
|
|
2013/14
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Олег БЛОХИН
|
3:1 (д)
|
2:0 (г)
|
|
2015/16
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Сергей РЕБРОВ
|
3:0 (г)
|
3:0 (д)
|
|
2016/17
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Сергей РЕБРОВ
|
4:3 (г)
|
1:0 (г)
|
|
2016/17
|
Заря
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Сергей РЕБРОВ
|
1:0 (г)
|
2:1 (г)
|
|
2019/20
|
Шахтер
|
Луиш КАШТРУ
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
2:1 (г)
|
|
|
|
|
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
1:0 (д)
|
3:1 (д)
|
3:2 (г)
|
2019/20
|
Десна
|
Александр РЯБОКОНЬ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2:1 (г)
|
3:2 (д)
|
|
2022/23
|
Заря
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3:2 (д)
|
1:0 (г)
|
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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